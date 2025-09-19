Obertovmu tímu sa zatiaľ v Taliansku darí. Pripísal si ďalšiu výhru

Tiago Gabriel a Andrea Belotti.
Tiago Gabriel a Andrea Belotti. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
19. sep 2025
Slovenský obranca videl žltú kartu.

Serie - 4. kolo

US Lecce – Cagliari Calcio 1:2 (1:1)

Góly: 5. Gabriel – 33. a 71. Belotti (druhý z 11 m)

/A. Obert (Cagliari) odohral celý zápas a dostal ŽK/

LECCE. Futbalisti Cagliari Calcio v zostave so slovenským obrancom Adamom Obertom vyhrali v stretnutí 4. kola talianskej Serie A na ihrisku Lecce 2:1.

Dvoma gólmi o tom rozhodol útočník Andrea Belotti. Obert odohral celý zápas a v závere videl žltú kartu.

Jeho tím je priebežne na piatej priečke tabuľky so siedmimi bodmi. Lecce má na konte naďalej iba bod a je posledné.

Tabuľka Serie A

Serie A

