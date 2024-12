Atalanta má za sebou výnimočný rok. Trénera mrzí, že sa onedlho skončí

Lazio viedlo od 27. minúty, keď skóroval Tom Dele-Bashiru, aspoň bod pre Atalantu zachránil dve minúty pred koncom Marco Brescianini.

"Odohrali sme dva rôzne polčasy. V prvom sme mali problémy s ich rýchlosťou, silou a kvalitou, v druhom polčase nám to vyšlo. Ak by sme skórovali ako prví, mali by sme lepšie podmienky na víťazstvo," povedal Gasperini pre talianske médiá.

