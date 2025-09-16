V Rusku vyhorel, no Škrtel v ňom vidí prínos. Trnava siahla po zúfalom Srbovi a čelí kritike

BRATISLAVA. Keď sa vám to nepáči, zablokujeme vás. Takýto postup zvolil súčasný líder tabuľky Niké ligy Spartak Trnava, keď početné množstvo priaznivcov vyhlásilo nesúhlas s najnovšou akvizíciou.
Klub totiž angažoval 27-ročného srbského stopéra Lazara Stojsavljeviča, ktorý posledný polrok obliekal dres ruského celku FK Soči.
Pod príspevkom na sociálnych sieťach Spartaka, ktorý ohlasuje príchod obrancu do klubu, nenájdete negatívnu reakciu, keďže klub sa rozhodol všetky zmazať a niektorých používateľov dokonca zablokovať.
„Podporujeme verejnú diskusiu, radi si prečítame kritické názory, ale komunikácia musí byť slušná a nesmie byť vulgárna ani nesmie nikoho hanobiť," uviedol následne klub.
V Rusku nepresvedčil
V prípade Stojsavljeviča však ide o riskantný, takmer zúfalý podpis hráča, ktorý bol ešte prednedávnom v druholigovom ruskom klube do počtu.
Soči ho koncom júna zaradilo na prestupovú listinu. Už po štyroch mesiacoch od jeho príchodu. Žiaden klub však po ňom nesiahol, a tak sa ruský celok rozhodol rozviazať s hráčom zmluvu.
„Do Soči prišiel v zime tohto roka. Odohral len sedem zápasov, v ktorých nepresvedčil," informujú viaceré ruské médiá.
V druhej najvyššej ruskej súťaži odohral dohromady len 196 minút, pričom len raz nastúpil na celých deväťdesiat minút stretnutia.
V Soči skončil spoločne so stredopoliarom Kirillom Nikitinom, ktorý v minulosti pôsobil v bratislavskom Slovane. Hral však len za rezervu belasých v druhej lige, aj keď v lete 2022 absolvoval prípravu s A-tímom.
Trnava mala záujem už v zime
Stojsavljevič má však narozdiel od Nikitina bohaté skúsenosti s najvyššou slovenskou súťažou. Strávil tri a pol roka v Trenčíne.
Začiatkom tohto roka bolo jeho meno spájané s prestupom do Trnavy. Nakoniec však uprednostil Rusko.
AS informoval o jeho prestupe vo štvrtok 20. februára 2025, no Stojsavljevič odišiel od Ruska až počas nasledujúceho týždňa.
„Dali sme súhlas hráčovi, aby vyskúšal novú destináciu, o ktorú prejavil záujem predovšetkým Lazar," priznal generálny manažér Trenčanov Róbert Rybníček.
Najhorší prestup, písali Rusi
„Je to veľmi dobrý pocit byť späť na Slovensku," priznal najnovšie Stojsavljevič pre klubový web Spartaka. „Trnava je jeden z najväčších, ak nie najväčší klub na Slovensku," dodal.
Spartak potreboval podľa slov športového riaditeľa zaplátať dieru po zranenom Marekom Uljakym, ktorý vynechá prvú polovicu sezóny.
„Má ideálny vek, má už skúsenosti a pozná ligu aj prostredie," myslí si Martin Škrtel o ľavonohom Srbovi.
Jeho agentúra zastupuje viacero hráčov Trenčína vrátane Rahima Ibrahima, ktorý počas tohto roka zamieril spod hradu Matúša Čáka do bratislavského Slovana.
V Soči prednedávnom pôsobil aj súčasný hráč belasých Jurij Medveděv, ktorý v Rusku takisto vyhorel. „Najhorší prestup Soči,” napísal o ňom ruský novinár Ilya Antipin z Football24.ru.