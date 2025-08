O Bénesa sa zaujíma klub z druhej Bundesligy, tvrdí novinár. Spomína sa aj návrat do HSV

27-ročný Slovák nastúpil do troch prípravných zápasov Unionu Berlín pred nadhádzajúcou sezónou. Výnimkou bol zápas vo Viedni proti miestnemu Rapidu, kedy nebol v nominácii.

BERLÍN. Slovenský futbalový záložník László Bénes by mohol obliekať dres Schalke 04, tvrdí to novinár mapujúci dianie v klube z Gelsenkirchenu Norbert Neubaum.

Ešte začiatkom júla prišiel nemecký portál Kicker s informáciou, že Bénes chce v Berlíne zotrvať a prípadný odchod bude možný len vtedy, ak by vedel, že ani v nasledujúcej sezóne by neodohral veľa zápasov.

Naopak, potrál shz.de, ktorý sídli v Hamburgu, píše, že Lászlo Bénes by sa mohol vrátiť do Hamburgeru SV, odkiaľ prestupoval do Berlína vlani v lete.