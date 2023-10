Podbrezová si zmerala sily s kvalitným súperom. Na pôde rakúskeho prvoligistu uhrala remízu

Prípravný futbalový zápas

Podbrezová: Danko - Bajo, Bartoš (C), Ďatko, Grešák, Kuzma, Okunola, Oravec, Sanusi, Špyrka, Talakov

Linz: Siebenhandl - Talovierov, Michorl (C), Kone, Balić, Usor, Ljubić, Stojković, Mustapha, Ba, Darboe

Priebeh zápasu LASK Linz - FK Železiarne Podbrezová

/zdroj: zpfutbal.sk/

I. polčas:

Úvod zápasu sa niesol v zoznamovacom duchu, ale domáci sa po desiatich minútach osmelili a Adam Danko musel likvidovať nebezpečné príležitosti Balića a Michorla.

V 15. minúte sa dostal k prvej streleckej príležitosti hosťujúci Marek Kuzma, ale jeho pokus z hranice pokutového územia skončil tesne vedľa žrde domácej brány.

V 16. minúte sa však Podbrezovčania dopustili chyby v rozohrávke a domáci sa poľahky dostali do vedenia. Adam Danko v ťažkej pozícii prihral Balićovi a ten strelou do odkrytej brány poslal LASK do vedenia, 1:0.

Vzápätí Balić naservíroval ideálny center smerom na Usora, ale Matej Grešák hlavou odvrátil na rohový kop. Na konci 23. minúty domáci doslova vyšachovali defenzívu slovenského tímu a do cesty Mustaphovej strely, do odkrytej brány, sa postavila žrď Dankovej brány.

O päť minút neskôr Ďatko ideálne nacentroval loptu na hlavu Okunolu, ale v náročnej situácii poslal loptu tesne vedľa žrde domácej brány. V 29. minúte hostí vynikajúcim zákrokom podržal Adam Danko.