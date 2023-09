Klopp prekonal Benitezov rekord, výhru Liverpoolu hodnotil ako zaslúženú

Frustrácia na našej strane trochu rástla, potrebovali sme sa jej zbaviť a napokon sa nám to podarilo. Bolo to preto zaslúžene víťazstvo," zhodnotil duel Klopp, ktorý zľahčoval svoj pohárový klubový rekord:

"Očakával som, že to tu nebudeme mať ľahké a bolo to tak. Po štandardke a prvej strele na bránku sme inkasovali a nevedeli sme sa potom dlho chytiť.

Tréner LASK-u Thomas Sageder bol sklamaný, že jeho zverenci nedokázali vyťažiť viac zo sľubného prvého polčasu:

"Hrali sme v prvom polčase veľmi odvážne, boli sme agresívni a mali sme šance streliť aj druhý gól.

V polčase to však bolo iba 1:0 a v druhom sme už videli, aký má Liverpool dobrý tím. Bojovali sme až do konca, no keď prišli na ihrisko ich opory, bolo to už naozaj náročné."

Liverpool figuruje vďaka víťazstvu na čele E-skupiny, v druhom dueli remizoval belgický Union Saint-Gilloise doma s FC Toulouse 1:1.