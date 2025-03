La Liga - 28. kolo

LAS PALMAS. Futbalisti Las Palmas remizovali v piatkovom stretnutí 28. kola španielskej La Ligy s Deportivom Alavés 2:2.

Predposledný tím tabuľky pritom ešte do 90. minúty prehrával 0:2, no vďaka dvom gólom za päť minút vybojoval cenný bod. Alavésu patri 16. miesto so ziskom 27 bodov.