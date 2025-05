Génius, čo sa rodí raz za 50 rokov. Tínedžer z Rocafondy má byť najlepší na svete

Z Barcelony vytvoril tím, ktorý dnes očaruje svet. Je plný mladíkov, ktorí by sa mohli už v júni predstaviť na majstrovstvách Európy do 21 rokov, ktoré organizuje Slovensko.

„Ak je to len raz za 50 rokov, som rád, že to je v Barcelone,“ pokračoval nemecký tréner.

"Pohodlne sa usaďte a užívajte si! Neuveriteľný gól Yamala, ktorý priniesol titul."

Dominovala fotografia výnimočného mladíka, mal rozpažené ruky a vyplazoval jazyk.

Aj denník Marca, ktorý drží palce Realu Madrid priznal: „Sezóna Lamineho Yamala bola stratosférická. Od prvého do posledného dňa. Bola to jeho liga a nemohol to byť nikto iný, kto by dal dal čerešničku na tortu tohto šampionátu."

Barcelona v tejto sezóne vyhrala tri veľké trofeje (La Liga, Španielsky pohár, Superpohár) a mladíkov prínos bol viac ako zásadný.

„Už som to kedysi hovoril, ale on je jednoducho génius. Jedna vec je sledovať ho z diaľky naživo, ale až pri opakovaných záberoch si všimnete všetky tie neuveriteľné detaily v jeho hre,“ básnil Hansi Flick.

Dotkol sa ho futbalový boh