Najväčší talent sveta dal famózny gól a čelil kritike: Šortky nosí nízko, málo behá

BRATISLAVA. „Dve mladé Ferrari zničili Anglicko“. Tak znel vlani v lete titulok najväčšieho španielskeho športového denníka Marca. Myslel na dvoch výnimočných mladíkov. Deti prisťahovalcov. Futbalisti Španielska vo finále EURO 2024 zdolali Anglicko 2:1. Zásadný podiel na úspechu mali Nico Williams a Lamine Yamal. Prvý z nich oslávil dva dni pred finále 22 rokov. Jeho poznávacím znakom sú aj naježené dredy.

Ten druhý mal o deň neskôr sedemnásť a na zuboch nosí strojček. Williams otvoril skóre finále, keď mu asistoval práve Yamal.

Obaja mladíci by sa v lete mohli predstaviť na majstrovstvách Európy do 21 rokov, ktoré organizuje práve Slovensko. Obaja spĺňajú pravidlá, čo sa týka veku. Na ME 21 v roku 2025 môžu hrať futbalisti narodení v roku 2002 a mladší. Hodnota sa blíži k miliarde Slovensko v otváracom zápase jedenásteho júna privíta na Tehelnom poli Španielsko. Je to absolútny svetový gigant, ktorý vyrába zázračných mladíkov. Okrem ME vlani Španieli vyhrali aj olympijský turnaj, kde môžu hrať hráči do 23 rokov.

Ak by Španieli využili všetkých mladíkov (narodených v roku 2002 a mladší), tak by stvorili giganta aj medzi seniormi. V takejto zostave by zvierali aj slovenské áčko. Hodnota takéhoto tímu by sa blížila k miliarde eur. Továrňou na talenty je hlavne Barcelona. Iba jej zdroje by stačili a Španieli by aj tak patrili medzi najlepších v kategórii U21. V januárovom finále španielskeho Superpohára zdolala Real Madrid 5:2. V základnej zostave Barcelony nastúpilo až šesť mladíkov (Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Marc Casadó, Gavi, Pedri, Yamal), ktorí by si mohli v lete zahrať na majstrovstvách Európy do 21 rokov.

Hviezda Realu i Barcelony Vekové kritéria spĺňajú aj ďalší členovia kádra: Fermín Lopez, Héctor Ford, Gerard Martin, Pablo Torre. Lamine Yamal má podľa Transfermarkt hodnotu 180 miliónov eur, Pedri (120 mil, eur.), Gavi (70. mil.) Pau Cubarsí (70 mil.), Alejandro Balde (60 mil.), Fermín López (50 mil. eur). Už len toto kvarteto má hodnotu presahujúcu pol miliardy eur. K tomu pridajme hviezdnych mladíkov z iných klubov. Stopér Raúl Asencio je oporou defenzívy Realu Madrid, má cenovku 30 miliónov.

Nico Williams a Lamine Yamal (vpravo). (Autor: TASR/AP)

Už spomínaný Nico Williams z Athletic Bilbao stojí asi sedemdesiat miliónov eur. Stredopoliar Pablo Barrios (cca 50 miliónov eur) je hviezdou slávneho Atlética Madrid. Samu Omorodion Aghehowa (50 mil. eur) z FC Porto je druhým najlepším strelcom portugalskej ligy, v tejto sezóne dal už dvadsať gólov. Yéremy Pino (30. mil.) je oporou Villarrealu a za španielske áčko už stihol odohrať 14 zápasov. Zázračný chlapec Je však otázne, koľko z týchto hráčov na Slovensku v lete uvidíme. Mnohí z nich už využíva tréner áčka.

Sedemnásťročný Yamal zaujal aj v poslednom zápase Ligy národov, keď proti Holandsku strelil famózny gól. Loptu si spracoval vo vzduchu vonkajším členkom, spravil ´zasekávačku´ a parádne obstrelil brankára. Gól oslávil tak, že si trošku stiahol trenírky. Reagoval tak na slová Rafaela van der Vaarta. Bývalý hráč Realu a holandskej reprezentácie o ňom povedal: "Yamal je otravný, nosí šortky príliš nízko, veľa nebehá a tvári sa, že je majster sveta."

Po zápase van der Vaart opäť reagoval: „Tento gól bol naozaj nezvyčajný. Svetový gól, svetový hráč. Napriek tomu by som mu poradil, aby sa toľko netrápil bývalým hráčom, ktorý je trošku tučný a niečo o ňom hovorí. To je úplne nepodstatné,“ povedal Holanďan pre Ziggo Sports. Stiahol si trenírky „ Je taký dobrý, ale trochu ma rozčuľujú jeho maniere, a to myslím v dobrom. Keď vás ako 17-ročného toľko chvália, začnete si tiež myslieť, že sa okolo vás točí celý svet. Je to skvelý hráč. Len musí zostať nohami na zemi,“ dodal van der Vaart.

Jednou z hlavných tvári podujatia, ktorú Slovensko ako organizátor prezentuje, je práve Yamal. Zázračný chlapec patrí medzi najväčšie hviezdy svetového futbalu. Výrazne prispel k triumfu Španielov na seniorských ME. Stále má pritom iba sedemnásť.

Pedri. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

„Je to možné, že príde, ale je to na rozhodnutí španielskej strany a samotného klubu,“ tvrdil vlani prezident SFZ Ján Kováčik. Yamal vlani skočil z U17 rovno do áčka, čiže preskočil dve kategórie. Za výber do 21 rokov neodohral žiaden zápas. Bolo by veľké prekvapenie, keby ho Barcelona na ME do 21 rokov uvoľnila.

Keďže ME „21“ nie sú súčasťou kalendára Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), kluby nie sú povinné uvoľniť na tento turnaj svojich hráčov. Španielov zdolali „Verím, že každá krajina bude chcieť prísť v najsilnejšom možnom zložení. Tak predpokladáme, že to tak bude,“ dodal Kováčik. Reprezentácia do 21 rokov v priebehu posledného týždňa odohrala dva prípravné zápasy, oba prehrala (Nemecko 0:1 a Francúzsko 0:4).

Vlani o takomto čase mladí Slováci šokovali, keď zdolali v prípravnom zápase práve extrémne silné Španielsko (2:0), jeden z najsilnejších tímov sveta v tejto kategórii. Dokonca vonku. Góly dali Jambor a Kaprálik.