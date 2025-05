Zakázané látky v bandáži? Esá Barcelony urobili šou a provokovali gestami

„Je to lepšie ako majstrovstvá sveta v hokeji,“ opísal ďalší diel El Clásica v štúdiu Nova Sport bývalý slovenský reprezentant Karol Kisel.

BRATISLAVA. Prvotriedna šou. Bol to festival nespútaného futbalu, ktorý sa trochu vymkol spod kontroly, ale bol absolútne veľkolepý.

„V posledných dňoch sa veľa špekulovalo o dôvode, prečo niekoľko hráčov Barcelony nosí tento typ bandáže. Hovorilo sa, že by mohlo ísť o nejaký druh dopingu. Na to už reagoval hráč Pau Víctor, ktorý na sociálnych sieťach zverejnil niekoľko emotikonov, v ktorých sa týmto špekuláciám vysmieval,“ napísal promadridský denník Marca.

Za muža zápasu bol vyhlásený Brazílčan Raphinha, ktorý skóroval až dvakrát. „Tvrdo som pracoval. Prišiel som do Barcelony, aby som vyhral tituly a zapísal sa do histórie. Myslím si, že vieme, ako v hre veľmi dobre zvládať emócie,“ tvrdil Raphinha.

Barcelona jasne dominovala takmer vo všetkých štatistikách, jej mladíci školili frustrované hviezdy Realu. Takmer na každom poste mal katalánsky tím lepšieho hráča, s výnimkou dvoch. Brankár Thibaut Courtois a Kylian Mbappé držali Real v hre až do konca.

„Je sebavedomý, verí v to, čo robí, a je veľmi inteligentný. Pre mňa bolo dôležité, že po prehre s Milánom sa moji hráči postavili a pozerali sa dopredu. On je príkladom hráča, ktorý to dokázal, ktorý sa opäť postavil na nohy.“

Barcelona štyrikrát vyhrala

„Dnes nás Yamal svojím gólom dostal späť na vrchol a prinútil nás vrátiť sa do formy. Má 17 rokov a to, čo robí, je presne to, čo od neho žiadame,“ dodal Flick.