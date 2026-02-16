Nováčik súťaže si na jeseň počínal výborne. Tempo je vyššie, súperi sú taktickejší, hovorí kapitán

OFK SIM Raslavice sú nováčikom TIPOS III. ligy Východ a počas jesennej časti si počínali veľmi dobre. Po trinástich kolách prvej polovice súťaže im patrí výborné štvrté miesto s bilanciou siedmich víťazstiev a šiestich prehier.
Svojim súperom nastrieľali 24 gólov a inkasovali 22. Futbalisti z obce ležiacej medzi Bardejovom a Prešovom by radi na vydarené jesenné výkony nadviazali aj v odvetnej časti ročníka.
LADISLAV STACHURA (33 – Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Humenné, Svidník, Raslavice) patrí k najskúsenejším hráčom OFK. Pochádza z futbalovej rodiny – futbal hrával jeho otec aj mladší brat Šimon.
Futbalovo vyrastal na Mestskom štadióne v Bardejove, kde si zahral prvú žiacku aj dorasteneckú ligu a neskôr nastupoval aj za bardejovské A-mužstvo.
Počas kariéry vystriedal viacero klubov a momentálne pôsobí v Raslaviciach. Kedysi tvorivý záložník sa dnes pod vedením trénera Vantu venuje skôr defenzívnym úlohám a na rukáve nosí kapitánsku pásku.
S Ladislavom Stachurom sme sa rozprávali o hodnotení jesene, jeho úlohe v mužstve aj o cieľoch Raslavíc do jarnej časti sezóny.
Ako hodnotíte jesennú časť TIPOS III. ligy Východ z pohľadu vášho mužstva?
Jesenná časť sezóny ukázala, že Raslavice majú v tretej lige svoje miesto. Po polovici súťaže sme sa usadili na štvrtom mieste, čo považujem za solídny výsledok, aj keď určite máme na to, aby sme niektoré zápasy zvládli ešte lepšie.
Z môjho pohľadu bola jeseň vyrovnaná – mali sme silné momenty, ale aj zápasy, v ktorých sme si zbytočne skomplikovali situáciu.
Tabuľkové postavenie však zodpovedá tomu, čo sme na ihrisku predvádzali – pracovitý futbal, tímový výkon a snahu hrať aktívne proti každému súperovi.
Ako ste spokojný so svojím účinkovaním v mužstve?
Osobne hodnotím svoju jeseň realisticky. Boli zápasy, v ktorých som sa cítil herne veľmi dobre, ale vždy je čo zlepšovať – či už v rozhodovaní, efektivite alebo konzistentnosti výkonov. Dôležité je, že sa cítim dobre fyzicky a môžem mužstvu pomáhať na ihrisku aj mimo neho.
Ste nováčikom tretej ligy. Aký je podľa vás rozdiel medzi najnižšou súťažou riadenou SFZ a najvyššou regionálnou súťažou?
Rozdiel medzi treťou a štvrtou ligou je citeľný. Tempo je vyššie, súperi sú taktickejší, fyzicky lepšie pripravení a každá chyba je okamžite potrestaná.
V tretej lige už nestačí hrať len na bojovnosť, ale rozhodujú detaily – prechod do útoku, štandardné situácie či organizácia hry.
Kto je podľa vás favoritom súťaže a najväčším ašpirantom na postup do MONACObet ligy?
Za hlavného favorita považujem Humenné, ktoré má kvalitu aj šírku kádra. Myslím si však, že o čelo tabuľky bude až do konca bojovať so Spišskou Novou Vsou. Práve tieto dva tímy ukazujú najväčšiu stabilitu.
Ako bude v Raslaviciach vyzerať príprava na odvetnú časť súťaže?
Zimná príprava bude zameraná najmä na kondíciu, hernú disciplínu a súčinnosť. Prípravné zápasy nám ukážu, kde máme rezervy.
Čo sa týka kádra, nemyslím si, že je potrebné robiť veľké zmeny, skôr by pomohlo posilniť niektoré posty, aby bola konkurencia v tíme ešte väčšia.
Aké sú ciele Raslavíc i vaše osobné v jarnej časti súťaže?
Cieľ Raslavíc na jar je jednoznačný – udržať sa v hornej časti tabuľky a byť nepríjemným súperom pre každého.
Ak budeme pokračovať v poctivej práci a vyhneme sa zbytočným výpadkom, môžeme sa ešte posunúť vyššie. Moje osobné ciele sú jednoduché: zostať zdravý, pravidelne nastupovať a pomáhať mužstvu výkonmi aj skúsenosťami.
Čo robí Laco Stachura, keď nehrá futbal?
Keď nehrám futbal, snažím sa oddýchnuť, venovať rodine a regenerácii. Futbal je síce veľká časť môjho života, ale rovnováha je dôležitá, aby som si udržal chuť a motiváciu.