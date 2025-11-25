Slovenský útočník si dlhšie nezahrá. Už skôr mal problémy a teraz podstúpi operáciu

Slovenský futbalista Ladislav Almási si už na jeseň nezahrá za český Baník Ostrava. Dvadsaťšesťročný útočník musí postúpiť operáciu pruhu.
„Doba rekonvalescencie je približne štyri týždne, záver jesennej časti tak už nestihne,“ uviedol klubový lekár Martin Havlík pre oficiálnu webstránku Baníka.
Almásiho už dlhšiu dobu trápila bolesť v oblasti slabín.
Ladislav Almási v drese reprezentácie. (Autor: TASR)
Reprezentant Slovenska nastúpil v aktuálnej sezóne do 17 súťažných duelov, zaznamenal v nich tri góly.
Na konte má aj deväť štartov za národný tím, naposledy sa v ňom predstavil v júni 2022, keď odohral osem minút v súboji C-divízie Ligy národov na pôde Kazachstanu (1:2).