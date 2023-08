Mbappé sa odmietnutím najnovšej ponuky vyhol tomu, aby ho PSG oklamal

Ako referuje web španielskeho denníka Marca , Parížania sa Mbappého snažili presvedčiť na predĺženie zmluvy klauzulou vo výške 200 miliónov eur, za ktorú by v lete budúceho roka mohol prestúpiť do iného klubu.

Vo Francúzsku sú totiž výstupné klauzuly v zmluvách hráčov zakázané. V prípade, že by Mbappé a PSG uzavreli uvedenú dohodu, výstupná klauzula vo výške 200 miliónov eur na leto 2024 by nemala žiadnu právnu váhu.

To znamená, že Real Madrid ani žiadny iný tím by klauzulu nemohol aktivovať, Mbappé by zostal "uväznený" v Paríži a vzniknutú situáciu by bolo veľmi ťažké vyriešiť.

Mbappého meno sa dlhodobo spája s prestupom do španielskeho Realu Madrid, ktorý predvlani ponúkol za transfer 180 miliónov eur.

Pred rokom sa zdalo, že Mbappé zamieri ako voľný hráč do Realu Madrid, no na poslednú chvíľu cúvol a podpísal s parížskym Saint-Germain novú zmluvu.

Majster sveta z roku 2018 má s PSG kontrakt do 30. júna 2024 a nedávno informoval predstaviteľov klubu, že neaktivuje opciu na predĺženie zmluvy o ďalších dvanásť mesiacov.

Zároveň vyjadril túžbu odohrať v parížskom mužstve nasledujúcu sezónu 2023/2024. Klub však nechce nechať Mbappého odísť zadarmo na konci budúceho ročníka a tvrdí, že najlepší strelec MS 2022 buď podpíše novú zmluvu, alebo ho predajú.