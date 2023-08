Dohodli sa. Mbappé sa vrátil do tréningového procesu PSG

Mbappé má s PSG platnú zmluvu do leta 2024, no už dávnejšie vyhlásil, že kontrakt nepredĺži. Do nového klubu by sa údajne chcel presunúť ako voľný hráč v roku 2024.

Vedenie PSG prezentovalo zámer predať Mbappeho už v tomto prestupovom období, aby neodišiel zadarmo. Neumožnilo mu trénovať s A-tímom a začalo rokovať s inými klubmi.