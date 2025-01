Kluby z Bundesligy sa búria. Môže za to kontumácia zápasu Bochumu s Unionom Berlín

Decembrový duel prerušili za stavu 1:1, keď brankára Bochumu Patricka Drewesa zasiahol do hlavy zapaľovač zo sektoru fanúšikov Berlína.

"Nezainteresované kluby sú ovplyvnené týmto rozhodnutím," povedal prezident St. Pauli Oke Göttlich pre televíziu Sky.

Podobne to vidí aj šéf Heidenheimu Holger Sanwald: "Nie je to dobré rozhodnutie pre futbal. Už teraz uvažujeme o tom, že by sme k tomu zaujali verejné stanovisko."

Bochum je naďalej na poslednom mieste tabuľky, na šestnásty Heidenheim stráca po 16. kole sedem bodov.

Tím na 16. mieste čaká baráž o zotrvanie v Bundeslige s tretím z druhej najvyššej súťaže.