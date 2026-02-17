Bayern chce obmedziť vplyv agentov. Odmietame sa podiaľať na tomto šialenstve, vraví prezident

Čestný prezident nemeckého futbalového klubu Bayern Mníchov Uli Hoeness vyhlásil, že Bavori budú v budúcnosti postupovať tvrdšie voči hráčskym agentom. Dôvodom sú komplikované rokovania o predĺžení zmluvy s Dayotom Upamecanom.
Hoeness v utorkovom vydaní denníka Bild povedal, že vedenie Bayernu už nebude akceptovať, aby o všetkom rozhodovali výlučne agenti. Ich prínos je podľa neho čoraz viac neprimeraný poplatkom, ktoré si účtujú a ktoré sú nakoniec často aj zaplatené.
„Častejšie budeme hovoriť 'nie' a odmietneme sa podieľať na tomto šialenstve,“ zdôraznil Hoeness podľa agentúry DPA. Stopér Upamecano predĺžil minulý týždeň po dlhých rokovaniach zmluvu do roku 2030.
Hoeness už predtým povedal, že ho správanie hráčskych agentov šokovalo a pre Bild teraz dodal: „Poradcovia sa buď snažili pre nás umelo navýšiť cenu, alebo ho dotlačiť do iného klubu. A ako poďakovanie sme im mali zaplatiť podpisový bonus. To je protirečenie samo o sebe a niečo, čo by sme už nemali akceptovať.“
Podľa Hoenessa musia v budúcnosti niesť väčšiu zodpovednosť aj samotní hráči a klub bude odmietať prehnané požiadavky agentov.
„Môžete hráčovi povedať aj: 'Ak bude tvoj agent pokračovať v takýchto drzých rokovaniach, o tvojej budúcnosti v našom klube už nebudeme diskutovať.' Až tak ďaleko to musí zájsť. Možno tiež jedného či dvoch agentov, ak sa budú správať neférovo, zaradíme na zoznam a oznámime im, že už nebudeme podpisovať hráčov, ktorých zastupujú. To by bol ďalší krok,“ povedal Hoeness.