Freiburg uspel na vlastnom ihrisku. Zostáva v hre o účasť v európskych pohároch

Futbalisti Freiburgu zdolali v 23. kole nemeckej Bundesligy Borussiu Mönchengladbach na svojom trávniku 2:1. Naďalej tak zostávajú v hre o účasť v európskych pohároch na nasledujúcu sezónu.
Dôležité víťazstvo v boji o záchranu zaznamenali hráči St. Pauli, Werder Brémy zdolali doma 2:1.
Bundesliga - 23. kolo:
SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach 2:1 (1:0)
Góly: 38. Ginter, 74. Matanovič - 85. Tabakovič
FC St. Pauli - Werder Brémy 2:1 (0:0)
Góly: 55. Wahl, 70. Fudžita - 62. Miloševič
1. FC Heidenheim - VfB Stuttgart 3:3 (2:2)
Góly: 20. Dinkci, 34. Ibrahimovič (z 11 m), 82. Conteh - 5. Führich, 45. Mittelstädt (z 11 m), 88. Undav