Freiburg uspel na vlastnom ihrisku. Zostáva v hre o účasť v európskych pohároch

Hráč Freiburgu Igor Matanovič (vpravo) sa teší z gólu so spoluhráčmi.
Hráč Freiburgu Igor Matanovič (vpravo) sa teší z gólu so spoluhráčmi. (Autor: TASR/dpa via AP)
TASR|22. feb 2026 o 21:47
ShareTweet0

Zdolal v 23. kole Borussiu Mönchengladbach 2:1.

Futbalisti Freiburgu zdolali v 23. kole nemeckej Bundesligy Borussiu Mönchengladbach na svojom trávniku 2:1. Naďalej tak zostávajú v hre o účasť v európskych pohároch na nasledujúcu sezónu.

Dôležité víťazstvo v boji o záchranu zaznamenali hráči St. Pauli, Werder Brémy zdolali doma 2:1. 

Bundesliga - 23. kolo:

SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach 2:1 (1:0)

Góly: 38. Ginter, 74. Matanovič - 85. Tabakovič

FC St. Pauli - Werder Brémy 2:1 (0:0)

Góly: 55. Wahl, 70. Fudžita - 62. Miloševič 

1. FC Heidenheim - VfB Stuttgart 3:3 (2:2)

Góly: 20. Dinkci, 34. Ibrahimovič (z 11 m), 82. Conteh - 5. Führich, 45. Mittelstädt (z 11 m), 88. Undav

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Hráč Freiburgu Igor Matanovič (vpravo) sa teší z gólu so spoluhráčmi.
    Hráč Freiburgu Igor Matanovič (vpravo) sa teší z gólu so spoluhráčmi.
    Freiburg uspel na vlastnom ihrisku. Zostáva v hre o účasť v európskych pohároch
    dnes 21:47
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»Bundesliga»Freiburg uspel na vlastnom ihrisku. Zostáva v hre o účasť v európskych pohároch