Darček k osemnástke. Karl podpísal s Bayernom prvú zmluvu v deň narodenín

Nemecký futbalový stredopoliar Lennart Karl oslávil osemnáste narodeniny prvým profesionálnym kontraktom v kariére. S Bayernom Mníchov mu dovŕšením dospelosti začala plynúť zmluva do leta 2029.
Karl debutoval v nemeckej Bundeslige v auguste minulého roka a za A-tím odvtedy nastupuje pravidelne.
V drese Bayernu odohral 31 zápasov vo všetkých súťažiach a strelil sedem gólov. Tri presné zásahy zaznamenal v prestížnej Lige majstrov, kde Bavori obsadili druhé miesto v ligovej fáze a zaistili si priamy postup do osemfinále.
„Je to niečo špeciálne. Teraz mám vodičský preukaz, ktorý mi dáva pocit väčšej slobody, aj keď mi rodičia stále hovoria, čo mám robiť a čo nie,“ povedal o svojich narodeninách v rozhovore pre Kicker.
Svojimi výkonmi v prebiehajúcom ročníku zaujal futbalovú verejnosť a začali sa objavovať otázky, či dostane príležitosť aj v národnom tíme. Podľa vlastných slov však v kontakte s trénerom reprezentácie Julianom Nagelsmannom dosiaľ nebol.
„Jediné, na čom mi záleží, je dať zo seba všetko Bayernu. Len potom môžem dúfať v nomináciu do národného tímu. Každý, kto v niečo také nedúfa, nemá vo futbale miesto,“ citovala Karla agentúra DPA.