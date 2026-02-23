Darček k osemnástke. Karl podpísal s Bayernom prvú zmluvu v deň narodenín

Lennart Karl
Lennart Karl (Autor: TASR/AP)
TASR|23. feb 2026 o 13:00
Je to niečo špeciálne, reagoval.

Nemecký futbalový stredopoliar Lennart Karl oslávil osemnáste narodeniny prvým profesionálnym kontraktom v kariére. S Bayernom Mníchov mu dovŕšením dospelosti začala plynúť zmluva do leta 2029.

Karl debutoval v nemeckej Bundeslige v auguste minulého roka a za A-tím odvtedy nastupuje pravidelne.

V drese Bayernu odohral 31 zápasov vo všetkých súťažiach a strelil sedem gólov. Tri presné zásahy zaznamenal v prestížnej Lige majstrov, kde Bavori obsadili druhé miesto v ligovej fáze a zaistili si priamy postup do osemfinále.

„Je to niečo špeciálne. Teraz mám vodičský preukaz, ktorý mi dáva pocit väčšej slobody, aj keď mi rodičia stále hovoria, čo mám robiť a čo nie,“ povedal o svojich narodeninách v rozhovore pre Kicker.

Svojimi výkonmi v prebiehajúcom ročníku zaujal futbalovú verejnosť a začali sa objavovať otázky, či dostane príležitosť aj v národnom tíme. Podľa vlastných slov však v kontakte s trénerom reprezentácie Julianom Nagelsmannom dosiaľ nebol.

„Jediné, na čom mi záleží, je dať zo seba všetko Bayernu. Len potom môžem dúfať v nomináciu do národného tímu. Každý, kto v niečo také nedúfa, nemá vo futbale miesto,“ citovala Karla agentúra DPA.

    dnes 13:00
