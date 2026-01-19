Iba zázračná dedina drží krok s krajským mestom. Do Turecka letí tretiu zimu po sebe

Aktuálnu sezónu najvyššej krajskej súťaže na západe Slovenska začali víťazstvom 5:3 na horúcej pôde vlani piateho Imeľa, neskôr pokorili v domácom prostredí napríklad aj bývalé ligové mestá Sereď 2:0, Dubnicu nad Váhom 3:0 a okresné Levice 4:2.
Aj vďaka trojbodovým lupom v ďalších mestách, ako Gbely (1:0) či v Piešťanoch (2:1) a aj napriek dvojbodovej strate po jedinej domácej deľbe s Novým Mestom nad Váhom, keď Brazílčan Brotto vyrovnal za hostí v 90. minúte - po predchádzajúcom kontaktnom góle známeho Argentínčana Alda Baeza - na konečných 2:2, figurovali bielo-modrí väčšinu jesene na najvyššom stupienku Majstrovstiev regiónu štvrtej ligy.
Reč však nie je o ultrafavoritovi na postup FC Nitra, ktorého majitelia sa pri skladaní dlhej postupovej súpisky poriadne buchli po vačku, ale o ani nie dva a poltisícovej dedine Boleráz, ktorá sa išla v predposlednom jesennom kole do krajskej Nitry pokúsiť - pri rovnosti bodov - o futbalový zázrak.
V priamom zápase o vedúcu priečku štvrtej ligy Západ pred 1220 divákmi svietil na dvoch veľkých svetelných tabuliach štadióna pod Zoborom 1. novembra po prvom dejstve stav 0:0, no po gólovej poistke letnej posily zo Sierra Leone striedajúceho Dumbuya, ku ktorému sa lopta odrazila od brvna po dlhom priamom kope Mareka Výbošťoka v 90. minúte, sa tešili zo zaslúženého víťazstva 2:0 a aj trojbodového minitrháku domáci.
„Dôležitosť zápasu v Nitre sme samozrejme vnímali, v príprave sme mali zahrnutú dvakrát aj videoanalýzu hry súpera, sčasti som preto zmenil rozostavenie, no uvedomiť si je potrebné, že káder FC Nitra je kvalitatívne niekde úplne inde ako vo zvyšku súťaže. Domáci nás dostali pod tlak, bolo tam veľa rohov, no do vyložených šancí sme ich dlho nepúšťali a pred druhým polčasom sme držali bezgólový stav.
Hneď na jeho začiatku sme však urobili jednu taktickú chybu, keď sme opustili priestor a inkasovali z vnútra šestnástky gól na 1:0, čo bolo zlomovým momentom zápasu,“ priznal tréner strieborného Slavoja Boleráz Lukáš Vido.
V 52. minúte sa gólom na 1:0 zapísal vo vynikajúcej forme hrajúci tvorivý Marek Výbošťok, ktorý je po letnom príchode z vtedy treťoligovej a majstrovskej Serede jednou z najlepších letných posíl nitrianskej ofenzívy a ktorému ponúkol loptu pred malým vápnom ako na striebornom podnose Ľubomír Šoky.
„Domáci vyhrali zaslúžene, my sme toto leto nešli cestou nákupu posíl z najvyšších súťaží, pretože sa nám to predvlani celkom neosvedčilo. V tejto sezóne sa zameriavame jednoznačne na tímovosť a hľadáme skôr mladých hráčov, ktorí si dokážu na svoju šancu niekedy aj počkať.“
Ohrozia prvú Nitru?
Každopádne, štvrtá liga má oprávneného lídra, hovoriť však, že jasne dominoval v každom víťaznom stretnutí je nadnesené, pretože napríklad v súboji 3. kola FC Nitra – PFK Piešťany (3:2) tomu tak nebolo.
Ak by sa totiž pred prestávkou nenechal školácky vyprovokovať autor vyrovnávajúceho gólu hostí na priebežných 1:1 Denis Štefanka, ktorého arbiter po strkaniciach a dlhej porade s postranným rozhodcom oprávnene vylúčil, ktovie aký by bol konečný rezultát, o ktorom nakoniec rozhodla až deväť minút pred koncom letná posila zo Slavie Karlove Vary Nigérijčan Adamu gólom na 3:2.
Tréner FC Nitra Igor Slezák vtedy pre Sportnet hneď po zápase povedal. „Za stavu 2:2 sme sa naozaj čiastočne aj trápili, my sme však zameraní v prvom rade na hlavný cieľ sezóny. Ak ten dosiahneme, o rok sa nikto nebude pýtať na zápas proti Piešťanom.“
Rodák z hornej Nitry dokázal na tej strednej pracovať s drahým mužstvom zatiaľ obdivuhodne dôsledne a aj jesenná púť v Slovenskom pohári naznačila, že v ťažkom nitrianskom prostredí sa osvedčuje a že tu nepíše iba krátku kapitolu.
Kým druhí Bolerázania zatiaľ iba trénujú kde sa dá, nitriansky líder už stihol minulú sobotu aj prvý zimný test a na umelej tráve v Novákoch prehral 3:5 s treťoligovou Prievidzou. Silný káder však hneď po polroku - opäť raz - prebudováva.
Udržať odstup a doma vyhrať
Je teda kouč vlani tretieho Bolerázu za postupujúcimi Prievidzou a Gabčíkovom Lukáš Vido spokojný s druhým miestom po jeseni a bilanciou 12 – 2 – 1, zisťoval Sportnet.
„Keďže sme v lete videli, akými hráčmi sa Nitra posilňovala, bolo jasné, kto bude tvrdiť muziku. Z druhého miesta sa však teraz naozaj veľmi tešíme, navyše, iba trojbodová strata na lídra nám dáva pred odvetami isté šance a aj chuť v zime pracovať poctivo naďalej.
Ak by sme totiž dokázali s hlavným favoritom na postup udržať krok a aj trojbodovú stratu až do predposledného kola, dovolím si povedať, že doma by sme s ním mohli uspieť.
My totiž v Bolerázi tréningové plochy k dispozícii nemáme, na hlavnom ihrisku hrajú a aj trénujú všetky naše mládežnícke kategórie, no a v prípadnom šesťbodovom stretnutí by sa exligisti v takýchto podmienkach nemuseli cítiť ku koncu sezóny na zodranom trávniku úplne komfortne,“ naznačil prípadný plán bývalý ligový hráč Trnavy, ktorý o mesiac už po tretíkrát v rade absolvuje s mužstvom sústredenie v tureckom Beleku.
Pôjdu do Turecka aj o rok?
Lenže, napríklad pred dvomi rokmi po návrate z krajiny polmesiaca získala dedina od Trnavy v prvých štyroch jarných kolách iba jeden bod za domácu remízu 1:1 v jarnej premiére s Kozárovcami a dva týždne nato vďaka gólu Brazílčana Clebera tam v treťom jarnom zápase zvíťazil aj priamy konkurent v boji o postup Nové Zámky, ktorého potom na ceste do tretej ligy nezastavil už nikto. Vlani zase po návrate z Turecka chytilo mužstvo v prvých štyroch jarných kolách len tri body.
„Veď práve, niečo podobné sme zažili po prílete z Beleku už dvakrát. Ak by sa nám niečo podobné prihodilo aj teraz a prvé jarné kolá by nám výsledkovo opäť nevyšli, za teplom do Turecka by sme viac už nevycestovali,“ vyhlásil tréner, ktorý má na sústredení naplánovanú aj generálku pred prvým jarným kolom.
Formu pred odvetami bude mužstvo ladiť tentokrát od 19. do 26. februára teda na týždňovom hernom sústredení vo vhodných klimatických podmienkach a na kvalitných ihriskách s prírodnou trávou.
„V generálke budeme hrať proti dánskenu regionálnemu mužstvu GVI IF v Beleku 21. februára, zaraďované budú aj viacfázové tréningy a po prílete domov sa už budeme pripravovať v klasickom zaužívanom týždňovom mikrocykle iba na Imeľ, ktorý ja osobne považujem dlhodobo za kvalitného súpera s otvoreným futbalom aj na ihrisku súpera.“
Vo februári odohrá mužstvo prípravné stretnutia na umelej tráve postupne proti treťoligistom v Myjave a Galante, no a proti piatoligovému Bábu nastúpi v Hlohovci.
Bude druhá priečka postupová?
„Spomínaný zápas prvého kola proti Imeľu v sobotu 7. marca bude pre nás nesmierne dôležitý už aj preto, že podľa najnovších kuloárnych informácií nebudú v budúcej sezóne tretej ligy Západ pokračovať béčka Komárna a Petržalky a za istých okolností sa môže stať postupovou miestenkou v našej súťaži aj konečná druhá priečka,“ priniesol novú informáciu tréner.
Na striebornej priečke má práve Boleráz pred tretími Piešťanmi aktuálne náskok až deviatich bodov.
„Práve preto dnes pripisujeme zvýšený význam prvému kolu odviet proti nebezpečnému Imeľu, o to viac, že na druhý deň v nedeľu hrajú tretie Piešťany na trávniku štvrtej Paty. Výsledok tohto stretnutia bude z pohľadu vývoja bojov o druhé miesto tiež pomerne dôležitý.“
Keďže z postupovej tajničky sa stáva počas zimnej prestávky podľa kuloárnych informácií rovnica o dvoch neznámych pripomenieme, že druhý Slavoj má na jar doma nielen prvú Nitru, ale aj tretie Piešťany a tiež štvrtú Patu.
Dodajme však i to, že spomínané mužstvá KFC Komárno B a FC Petržalka B zimujú na posledných dvoch treťoligových priečkach, pričom jedinú kontumáciu v tretej lige majú na svedomí práve Petržalčania, ktorí na stretnutie 5. kola do Veľkých Ludiniec neprišli.
Od Piešťan sa odtrhli
Aká teda bola jesenná cesta za strieborným stupienkom s deväťbodovým náskokom pred tretími Piešťanmi, pýtame sa.
„Práve pred zápasom v silných Piešťanoch nám vypadli zo zostavy kľúčoví hráči Peter Brestovanský a strelec Matúš Jánošík, no na ľavej strane obrany nám doslova vytrhol tŕň z päty s teplotou hrajúci kapitán mužstva Peter Líška.
Napriek všetkému sme v Piešťanoch viedli po góloch Petera Kozáka a Jakuba Krča 2:0,“ potom sa však pripomenulo skúsené piešťanské útočné kladivo Ľuboš Miklovič. Ten najskôr vyrovnal a v 87. minúte sa po faule na neho pískal pokutový kop, ktorý však nepremenil, keď prekopol bránu.
„Ten zápas dopadol pre nás veľmi dobre, navyše, od Piešťan sme sa vtedy po 12. kole bodovo odtrhli.“
Skvelá polovica jesene
Tréner kládol dôraz na dobrý vstup do sezóny. Prvých sedem kôl nestratil Boleráz ani len jeden bod a súťaž viedol, lebo Nitra zakopla v 5. kole doma s Patou (1:1) a aj v 7. kole v Imeli (0:0), kde kopol v 88. minúte vyhlásený kanonier Róbert Pich jedenástku do brvna a od zeme von.
V 5. kole pokoril Slavoj doma rozdielom triedy 3:0 Dubnicu nad Váhom, ktorej nové a ambiciózne vedenie chcelo asi viac, ako samotné mužstvo zložené z talentovaných mladíkov i hráčov so skúsenosťami aj z vyšších súťaží.
„Dubnica prichádzala s oprávnenými ambíciami a rešpekt sme pred ňou mali aj my. V zápase sme ale od začiatku jasne dominovali, zaslúžene vyhrali 3:0 a mužstvo podalo najlepší výkon jesene.“
Po dvoch góloch Petra Kozáka bolo už v 54. minúte 2:0. „Peter Kozák v jeseni mužstvu veľmi pomohol na poste pravého záložníka, kde nám vlastne zaplátal vzniknutú dieru, bol dostatočne ofenzívny a dával aj góly,“ pochvaľoval si kouč, ktorého súdržný tím prišiel o prvé body až v 8. kole.
Minulé leto ho pritom opustili napríklad exligisti Trnavy Matúš Čonka a Oliver Jasno, ktorí odišli do konkurečných Jaslovských Bohuníc, no a exreprezentačný brankár Ľuboš Kamenár zavesil rukavice na klinec.
Prvá strata až v 8. kole
Po sedemzápasovej jazde bez straty čo i len bodu prišiel zápas v silnej Pate, ktorá tri kolá predtým dokázala remizovať v Nitre. „Pata hrá teraz skôr silový futbal s nakopávanými loptami na vysokých hráčov, po ktorých dokáže ťažiť zo štandardiek.
Bol to skôr bojovný zápas, v ktorom nás ešte v prvom polčase najskôr zachránila žrď a hneď nato sme šli do tesného vedenia 1:0 vďaka gólu Matúša Jánošíka, ktorý bol z kategórie šťastnejších.
V Pate sa zvykne nastavovať čas „koľko treba“ a v 95. minúte domáci z pokutového kopu vyrovnali na konečných 1:1. Musím však povedať, že penalta bola odpískaná oprávnene.“
Boleráz však musí ešte viac mrzieť jediná domáca strata po deľbe 2:2 v 11. kole s Novým Mestom nad Váhom, keď prehajdákal dvojgólový náskok po hodine hry a góloch Petra Kozáka a Tomáša Hlavnu z penalty.
„Pritom po prvom polčase sme mohli viesť snáď aj 4:0, Baez nám však dal kontaktný gól na 2:1 a hostia potom po dorážke v samom závere dokonca aj vyrovnali.“
Bývalý prvoligový futbalista Aldo Baez, na ktorého sa Bolerázania chodili pred 10 rokmi pozerať do blízkej Trnavy, zavelil v strede poľa do útoku a Slavoj tak nakoniec prišiel o tesný náskok pred Nitrou.
Budú robiť sprchu pre arbitrov?
Druhý v poradí má sezónu rozohraná až nečakane dobre, čo ak by nakoniec skončil na postupovej priečke, pýtame sa šéfa lavičky.
„V prvom rade treba povedať, že klub nehľadá ani v tomto prestupovom období nejaké posily z vyšších súťaží. Proste, nič nechceme siliť. Hráči sú s podmienkami viac-menej spokojní a nikto nehlási odchod.
Na prípadné doplnenie kádra máme vyhliadnutých hráčov viac-menej z nižších súťaží, ktorí však prešli mládežníckymi kategóriami napríklad v Spartaku Trnava či Lokomotíve Trnava. Ide o mladých futbalistov, ktorí aj keď by hneď nedostali väčšiu minutáž, zvyknú byť viac trpezliví a dá sa s nimi pracovať.
Ak by sa nám naozaj nejakým zázrakom podarilo nakoniec skončiť povedzme na jednom z prípadných dvoch postupových miest, určite by sa otázkou postupu naše vedenie s plnou vážnosťou zaoberalo.
Muselo by totiž najskôr doriešiť infraštruktúru na štadióne, napríklad šatne so samostatnou sprchou pre rozhodcov a všetko, čo vyžaduje v tretej lige SFZ. Kľúčové slovo by však mal majiteľ Roman Vavro, ktorý klub financuje dlhodobo. Aj touto cestou mu chcem za celé mužstvo vyjadriť veľké poďakovanie,“ zakončil tréner.