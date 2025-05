ONLINE: FC Košice - MŠK Žilina dnes, Niké liga LIVE (skupina o titul - 9. kolo)

Príjemný dobrý večer z Košíc, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 9. kola nadstavby futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti FC Košice privítajú na domácom trávniku hráčov MŠK Žilina. Zápas sa začína o 20:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.



Košiciam patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné piate miesto so ziskom 41 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Romana Skuhravého zvíťazili v Trnave nad Spartakom 1:0 (gól Košíc Niarchos). Najlepším strelcom tímu je stále Žan Medved, ktorý však už aktuálne pôsobí v maďarskej najvyššej súťaži. Z aktívnych hráčov v drese Košíc má najlepšie strelecké skóre Ioannis Niarchos, ktorý má na svojom konte 7 gólov.



Žiline patrí v tabuľke Niké ligy druhé miesto a dnes ho Šošoni môžu definitívne potvrdiť, so ziskom 54 bodov majú päťbodový náskok pred Trnavou. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Michala Ščasného prehrali v Bratislave so Slovanom po divokom priebehu 3:4 (góly MŠK 2x Adang, 1x Sauer). Najlepším strelcom tímu je Dávid Ďuriš, ktorý má na svojom konte 10 presných zásahov.



Zápas bude viesť rozhodcovská trojica Choreň, Pozor a Košecký, úvodný výkop je naplánovaný na 20:30, veríme, že si tento duel vychutnáte v našej spoločnosti.