Košice strelili Slovanu dva góly, no nestačilo to. O víťazstve rozhodli dve penalty Barseghjana

Roman Skuhravý, tréner FC Košice: "Videli sme ďalší skvelý zápas v priebehu jedného týždňa. Do prvej penalty sme sa držali plánu, ktorý sme si zvolili. Pre karty a zdravotný stav sme mali určitú anomáliu v defenzíve. Išli sme v rozostavení 4-3-3. Hráči sa s tým veľmi dobre vyrovnali. Súpera sme dlho do ničoho nepúšťali a sami sme čakali na kontrové situácie. Penalta nás vyhodila z konceptu. Slovan v krátkom úseku premenil tri šance. Mrzí ma vstup do druhého polčasu. Od momentu, keď sme už nemali čo stratiť, sme boli Slovanu vyrovnaný súper. Slovan umne čakal na brejky a aj sa k nim dostával. Tieto zápasy beriem tak, aby nám niečo dali. V dnešnom zápase bolo všetko vrátane emócií. Ak máme spraviť krok vpred, tak musíme odstrániť určité veci. Gratulujem Slovanu a už sa teším na stredu, keď nás znovu čaká vzájomný zápas. Pre Slovan to bude rutina, pre nás niečo nové."

Vladimír Weiss st., tréner ŠK Slovan Bratislava: "Sme radi, že sa nám podarilo získať tri body v ťažkom zápase. Mali sme za sebou tri zápasy, v ktorých sme nezvíťazili a to sa nám nestávalo. Myslím si, že toto môže byť kľúčový zápas v boji o titul. Museli sme zvíťaziť a zvíťazili sme. Roman (Skuhravý) ma prekvapil rozostavením, v akom Košice nehrávajú. Nevyužili sme veľa šancí. Na hráčoch bolo vidno odhodlanie a pre víťazstvo išli spraviť maximum. Hrali sme proti súperovi, ktorý bol na nás veľmi dobre pripravený. V danej situácii sú to pre nás zlaté tri body."