Weissove tri zlaté body. Slovan uspel v novej aréne na tretí pokus, Skuhravý chce hrýzť aj v pohári

KOŠICE. Týždeň po euforickom víťazstve nad Michalovcami znamenajúcom postup do elitnej šestky zažili Košice ďalší výborný zápas. Prvý zápas nadstavby proti majstrovskému Slovanu prilákal do hľadiska takmer sedemtisíc divákov, ktorí sa postarali o vynikajúcu atmosféru a napriek prehre svojich 2:3 odchádzali spokojní. Dá sa očakávať, že stredajšia pohárová repríza, bude opäť futbalovým sviatkom. Slovanisti prichádzali do Košíc s jednoznačným cieľom, po troch zaváhaniach konečne vyhrať. A vyhrať aj prvýkrát na novom košickom štadióne, keďže predchádzajúce dve merania síl na ňom skončili remízou.

Rozhodlo desať minút na prelome polčasov Košičania nastúpili do zápasu so štyrmi zmenami v základnej zostave a v nečakanom rozostavení so štyrmi stopérmi, ktoré prekvapilo aj trénera hostí Vladimíra Weissa st. Už po polhodine hry vyšiel domácim rýchly brejk, kazašský útočník Galymzhan Kezhembek sa sám rútil na Dominika Takáča a svojim prvým gólom v košickom drese rozjasal tribúny. VIDEO: Zostrih zápasu FC Košice - ŠK Slovan Bratislava

Smolné minúty pre domácich priniesol prelom polčasov. Najprv tri minúty pred prestávkou Michal Faško, ktorý si pred zápasom prevzal ocenenie Hráč mesiaca, v snahe zblokovať prudký volej Róberta Maka zastavil loptu v šestnástke rukou a Tigran Barseghyan z penalty vyrovnal. A v štvrtej minúte nadstaveného času poslal Slovan do vedenia Kenan Bajrič, ktorý do prázdnej bránky poslal košickým brankárom Dávidom Šipošom zblokovaný strieľaný center Sharaniho Zuberua. Aby toho nebolo málo, po necelých piatich minútach druhého polčasu prišiel ďalší smolný moment v pokutovom území domácich, keď Daniel Magda síce ako prvú trafil loptu, ale potom aj nohu Zuberua a Barseghyan premenil aj druhú penaltu.

Košičania ešte dokázali po necelej polhodine hry znížiť na 2:3 po prudkej hlavičke striedajúceho Karla Miljaniča, ale ich následný tlak trvajúci až do konca zápasu vyrovnanie nepriniesol, hoci viacero situácii v šestnástke Slovana gólom naozaj zaváňalo. Na druhej strane, len vďaka zákrokom Dávida Šipoša, ktorého dvakrát na bránkovej čiare zastúpili aj jeho obrancovia, bol zápas dramatický až do úplného záveru.

Penaltou vyhodení z konceptu „Bol to výborný zápas vo výbornej kulise, padlo veľa gólov, bolo tam veľa šancí. Diváci si prišli na svoje. Slovan má svoju kvalitu, je najlepší na Slovensku, ale som hrdý na všetkých, dali sme na to všetko. Dnes to nestačilo, ale na budúce to, podľa mňa, stačiť môže. Bol to dobrý výkon, ale vieme a budeme hrať ešte lepšie. Myslím si, že to bola výborná pozvánka na pohárový zápas v stredu. Podpora divákov je pre nás kľúčová. Chceme, aby v budúcnosti ľudia chodili na nás, nie na súperov. To je jeden z našich hlavných cieľov,“ hodnotil zápas košický stredopoliar Marek Zsigmund, ktorý priznal, že je trpké prehrať, keď má súper dve penalty. O penaltových zlomoch hovoril aj tréner Roman Skuhravý: „Videli sme ďalší skvelý zápas v priebehu jedného týždňa. Prvá penalta nás vyhodila z konceptu a Slovan v krátkom úseku premenil tri šance. Mrzí ma vstup do druhého polčasu.

Od momentu, keď sme už nemali čo stratiť, sme boli Slovanu viac ako vyrovnaným súperom. Pre nás vynikajúci zápas, v ktorom bolo všetko, vrátane emócií. Chlapci sa s ním popasovali dobre, ale ak máme ísť znova o stupienok vyššie, tak musíme odstrániť niektoré veci.“ Zákroky pre ženy Zápas, rovnako ako všetky ďalšie zápasy prvého kola nadstavby, mal aj charitatívny rozmer, ku ktorému mohli prispieť najmä brankári. Za každý ich zákrok totiž putovalo z projektu Niké liga pomáha 500 eur pre OZ Amazonky, ktoré spája ženy trpiace rakovinou prsníka. „Je to neskutočné, ako tie ženy dokážu bojovať. Nie len tieto ženy, ale všetky ženy na svete. Čiže ja si ich veľmi vážim, ale v zápase som robil moju úlohu, čo je mať maximum zákrokov. Najlepšie je mať stopercentnú úspešnosť a nedostať gól. Som rád, že som nejaké peniaze vyzbieral a mrzí, že som ich nevyzbieral ešte viac,“ poznamenal po zápase domáci gólman Dávid Šipoš, ktorý sa blysol viacerými skvelými zákrokmi. Proti dvom penaltám Barseghyana však šancu nemal. „Chceli sme to spraviť Slovanu čo najťažšie a myslím, že sa nám to darilo. Pred druhým polčasom sme si hovorili, že na nich od začiatku vybehneme a v úvodzovkách sa do nich zahryzneme, ale hneď sme spravili nešťastnú penaltu. Myslel som si, že teraz ju Barseghyan kopne na Panenku, lebo viackrát som videl, že to skúšal. Nevyšlo mi to,“ opísal druhú z penaltových situácií Šipoš.

Necelých desať minút opäť premýšľal, ako zneškodniť vyzrieť na Barseghyan. Po preskúmaní VAR systému, ale už rozhodca Peter Kráľovič tretiu penaltu proti domácim nenariadil. Ťažké víťazstvo, ktoré nakopne Slovanisti vďaka víťazstvu a zaváhaniam svojich prenasledovateľov opäť zvýšili náskok na čele tabuľky na šesť bodov. „Bol to ťažký zápas, tak ako sme očakávali. Po tej slabšej sérii sme pociťovali v hlavách tlak na to, že dnes musíme vyhrať a ukázať našim fanúšikom emóciu. Dôležité bolo, že sme to ešte do polčasu otočili. Tam sa to zlomilo,“ hodnotil autor dôležitého druhého gólu belasých Kenan Bajrič, na ktorého nadviazal aj brankár Dominik Takáč: „Posledné kolá neboli úplne ideálne, hlavne výsledkovo. Možno sme aj dnes mali trochu zviazanejšie nohy, bolo to viac o bojovnosti. Ale niekedy je takéto víťazstvo cennejšie a verím, že nás nakopne. Hecovali sme sa tým, že už stačilo a musíme zabodovať naplno. Hralo sa vo výbornej atmosfére s pekne zaplneným štadiónom. Stál proti nám nepríjemný súper, takže je skvelé, že sa nám to podarilo, lebo si myslím, že v Košiciach nebude vyhrávať hocikto.“

Skuhravý prekvapil Weissa, ten ho chváli Tréner Slovana Vladimír Weiss st. po zápase priznal, že ho jeho náprotivok iným rozostavením prekvapil. „Podarilo sa získať tri body v ťažkom zápase proti výborným Košiciam. Toto môže byť kľúčový zápas v boji o titul. Museli sme zvíťaziť a zvíťazili sme. Roman ma prekvapil rozostavením, v akom Košice nehrávajú. V danej situácii sú to pre nás zlaté tri body,“ skonštatoval po zápase Weiss, ktorému prekážali len nevyužité šance pri snahe Košičanov o vyrovnanie: „ Za stavu 2:1 musíme ten zápas zlomiť, rovnako za stavu 3:1. Boli tam minimálne dve tutovky. Namiesto toho sme dostali kontaktný gól a zápas bol dramatický až do konca.“ Košice podľa neho patria do prvej šestky, aj keď tam postúpili v hodine dvanástej. „Hrať v takomto prostredí a v takej atmosfére je aj pre hráčov motiváciou. Čím viac ľudí príde na futbal, tým lepšie sa hrá. Myslím si, že v budúcnosti budú Košice hrať na špici. Každý proces si niečo vyžaduje, ale musím pochváliť Romana Skuhravého, ktorý za krátky časový úsek urobil obrovské penzum práce s tým mužstvom, ktoré tu je. Jeho rukopis je očividný,“ adresoval Weiiss slová chvály na košickú striedačku.

Aká bude stredajšia pohárová repríza? Už v stredu sa v Košiciach veľký súboj zopakuje, tentoraz vo štvrťfinále Slovnaft Cupu. Slovanisti, ktorí ostali na východe a budú sa pripravovať vo Vysokých Tatrách, sa netaja tým, že chcú po trojročnej pauze získať double, pre Košice je pohár cestou za prvým veľkým úspechom pre relatívne mladý klub. „V stredu to bude podobné, aj keď iné v tom, že je to pohár a keď prehráš, tak ideš von. Musíme byť rozumní a hrať tak ako dnes,“ myslí si Kenan Bajrič. Jeho spoluhráč z bránky Slovana Dominik Takáč sa chvíľu po ligovom zápase chcel dobre najesť a nemyslieť na stredu: „Určite nikto nedá nikomu nič zadarmo. Môže to byť pokojne rovnako bojovný zápas, aj keď možno nebude päťgólový. Motiváciu postúpiť ďalej majú oni aj my, takže diváci sa opäť majú na čo tešiť.“

Tréner Weiss očakáva v stredu ešte ťažší zápas. „Košice si môžu užívať šestku bez veľkého tlaku a v pohári budú chcieť ísť ďalej. Predpokladám, že nastúpia v inej zostave, opäť sa na nás dobre pripravia. Očakávam peknú návštevu, možno ešte viac ľudí ako dnes. Bude to výborný zápas, aj keď pohárový, ktorý má iné zákonitosti a na to sa musíme pripraviť,“ povedal. Košičania neskrývajú odhodlanie vrátiť v pohári Slovanu ligovú prehru. V lige si Dávid Šipoš už dve penalty, aj keď neúspešne, vyskúšal a v pohári ich v prípade remízy môže byť minimálne päť. Či ich budú Košičania, vrátane brankárov, pred pohárom špeciálne trénovať povedať nevedel: „To je otázka na trénera, ale ako ho poznám, bude chcieť vyhrať v riadnom hracom čase. Slovan dnes potreboval zvíťaziť a ukázal svoju obrovskú kvalitu. Boli veľmi silní, ale aj my sme ukázali našu silu a všetko je otvorené.“ Podľa trénera Skuhravého má Slovan v pohári výhodu v podobe veľkých skúseností. „Dobre si uvedomujeme, že pohárový zápas sa hrá inak, ale verím, že to bude veľmi podobné. Slovan má oproti nám obrovskú výhodu. Ale na druhej strane, pre nás to bude sviatok a pre nich rutina. Ak toto využijeme, tak to môže byť rovnako zaujímavý zápas. Určite budeme hrýzť ako dnes, lebo my postúpiť určite chceme,“ dodal košický tréner.

Tabuľka Niké ligy Skupina o titul:

Názov družstva Družstvo Z V R P Skóre B Forma 1 ŠK Slovan Bratislava futbal ŠK Slovan Bratislava futbal 23 16 4 3 51 : 27 52 V P R R V 2 MŠK Žilina MŠK Žilina 23 13 7 3 42 : 20 46 R V P R P 3 FC Spartak Trnava FC Spartak Trnava 23 12 9 2 35 : 18 45 R V R R V 4 FK DAC 1904 Dunajská Streda FK DAC 1904 Dunajská Streda 23 8 9 6 33 : 23 33 R V R R V 5 FK Železiarne Podbrezová FK Železiarne Podbrezová 23 7 10 6 31 : 29 31 R R R V R 6 FC KOŠICE FC KOŠICE 23 7 8 8 33 : 28 29 P V P V V Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa: