Weissa vygumoval 16-ročný talent. Kašia: Nezaslúžili sme si ani dres Slovana

Z majstrovského Slovana sa v stáva štartér topiacich sa. Na konci októbra prehral doma s nováčikom z Prešova, ktorý sa odvtedy vyšplhal z dna tabuľky k boju o prvú šestku.
Pred týždňom vyhral na Slovane Ružomberok a vzápätí dokázal poraziť na jej trávniku aj Žilinu a pridal sa k Prešovu.
V obrat sezóny po senzačnom víťazstve 2:0 nad majstrom veria aj v zatiaľ stále posledných Košiciach. Tie vyhrali len tretíkrát v sezóne, prvýkrát nedostali gól a príjemnejší je pre nich aj pohľad na tabuľku, kde strácajú už len dva body na predposlednú Skalicu.
Kapitán verí v zlom sezóny
„Samozrejme, že to pomôže,“ reagoval v pozápasovej mixzóne kapitán Košičanov Ján Krivák na otázku, či víťazstvo naštartuje mužstvo k lepším výsledkom.
„Dôležité je, že sme vzadu udržali nulu a zvládli aj záver. Všetci máme v hlavách to, že sa nám to viackrát nepodarilo a som veľmi, veľmi rád, že dnes sa to zlomilo.
Som presvedčený, že už to bude len lepšie. Ale musíme na to nadviazať, čaká nás ešte pohár a potom zápas s Komárnom. Teraz by bolo ideálne ešte si do zimy vylepšiť náladu a mať čo najlepšie sviatky,“ dodal.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Slovan
Košičania prekvapujúco zvolili od úvodu vyššie napádanie rozohrávky Slovana a boli lepším mužstvom. Nakoniec im to proti bezduchému výkonu majstra vydržalo celý zápas a z miery ich nevyviedlo ani fanúšikovské dymové predstavenie po pätnástich minútach hry.
Ultras opäť prekabátili ochranku
Oba tábory na tribúnach si od začiatku nič nedarovali v tradičných, samozrejme aj vulgárnych prekáračkach.
Po štvrťhodine hry vytiahli ultras Slovana bengálske ohne a biele a modré dymovnice a keďže v Košiciach výnimočne nefúkalo, po chvíli zahalil dym celú arénu a hlavný rozhodca Boris Marhefka zápas prerušil.
Keď sa po takmer dvadsiatich minútach mužstvá vrátili na ihrisko a pokračovalo sa, nepomohli ani opakované posledné výzvy a hrozby predčasným ukončením zápasu.
Svetlice a dym začali zahaľovať sektor domácich ultras, ktorý dokonca spustili aj krátky ohňostroj. Bežní fanúšikovia len nechápavo krútili hlavami nad tým, čo všetko dokázali ultras dostať na tribúnu cez rozsiahle bezpečnostné opatrenia. Veď ako tradične, bol zápas Slovana v Košiciach označený ako rizikový.
„Nerozhodilo nás to. Skôr to bolo o tom, že sme sa potrebovali udržať v teple, lebo v tejto zime si musíte dať pozor na zranenia. Inak to bolo v pohode. Asi nám to dnes pomohlo, takže aj na budúce,“ pousmial sa Krivák.
Obrovská radosť navonok, vnútri spomienky
Práve košický kapitán otváral v samom závere prvého polčasu skóre zápasu, keď poslal hlavou do siete dobre zahraný roh Romana Čerepkaia.
Bol to pritom jeho prvý gól v drese Košíc a ako priznal, ani si už nepamätá, kedy dal v lige gól. Bolo to poriadne dávno. Takmer na deň presne pred ôsmimi rokmi, keď ešte v drese Podbrezovej skóroval do siete Nitry.
„Som rád hlavne za tri body a ako stopér aj za čisté konto. Gól je taký bonus k všetkému a klamal by som, keby som povedal, že sa z neho neteším,“ poznamenal Krivák.
Gólový účet si v košickom drese otvoril aj Milan Šimon Rehuš, ktorý po hodine hry využil jednu z mnohých brejkových situácii domácich v druhom polčase, ocitol sa sám pred brankárom Dominikom Takáčom a nedal mu zvnútra šestnástky šancu.
Dvadsaťročný útočník po zápase priznal, že mal preňho špeciálnu príchuť. Hral a skóroval proti svojmu materskému klubu, z ktorého pred pár rokmi ešte ako dorastenec odchádzal do mládežníckej akadémie Hoffenheimu.
„Mal som zmiešané pocity. Cítil som extrémnu eufóriu, keďže to bol prvý gól v Košiciach. Navyše proti Slovanu. Navonok som sa veľmi tešil, ale vnútri som trochu myslel aj na minuloť,“ priznal Rehuš.
Ďurkov vysnívaný týždeň
Diváci na tribúnach v mobilnom hlasovaní priznali honor hráča zápasu tomu najmladšiemu na ihrisku, pri ktorého mene sa na súpiske uvádza O znamenajúce ostaršenie.
Šestnásťročný pravý obranca Tomáš Ďurko nastúpil na svoj tretí ligový zápas, druhýkrát bol v základnej zostave a opäť nesklamal. Na pravej strane obrany poriadne strpčoval život Vladimírovi Weissovi ml.
„Je to veľmi technicky dobrý hráč, ale nemá rád takéto tvrdé súboje. Tak som to snažil využiť a robiť mu napriek,“ s úsmevom komentoval svoje súboje s kapitánom Slovana.
Zápas so Slovanom si podľa vlastných slov veľmi užíval
„Veľmi si vážim dôveru trénerov, že ma do takéhoto zápasu postavili. Veľmi som si to užil. Atmosféra bola skvelá, počúval som skandovanie fanúšikov. Bol to trochu aj stres, ale v piatej minúte to zo mňa opadlo a potom to už bolo v pohode,“ priznal Ďurko, ktorý nakoniec v nadstavenom čase so silným kŕčom musel striedať.
Ale napokon bol prvým Košičanom, ktorého meno po záverečnom hvizde skandovali fanúšikovia. Navyše sa tak stalo len pár dní po podpise prvej profesionálnej zmluvy s materským klubom.
„Je to len začiatok. Musím ďalej pracovať, byť stále pokorný, byť na seba tvrdý a zlepšovať sa,“ dodal košický talent.
Kašia: My, hráči, musíme prevziať zodpovednosť
Slovan v Košiciach sklamal. V útoku nepredviedol takmer nič. Až štvrťhodinu pred koncom sa mu podarilo poslať prvú strelu na košickú bránku, ale delovku Nina Marcelliho spoza šestnástky vyškrabal z horného rohu svojej bránky na roh košický brankár Maciej Dabrowski.
Navyše môže byť rád, že inkasoval len dvakrát, pretože v druhom polčase mali Košičania viacero šancí po brejkoch a brvno Takácsovej bránky sa po strele Davida Galloviča päť minút pred koncom ešte dlho triaslo.
VIDEO: Reakcia Weissa ml. po zápase
Skúsený stopér Guram Kašia po zápase priznal, že je nahnevaný na seba aj na celé mužstvo.
„Musím skritizovať nás všetkých, aj seba. Úprimne povedané, dnes sme si nezaslúžili nič. Ani nosiť dres Slovana. Najmä v posledných troch ligových zápasoch nie je výkon a kvalita dostatočná na Slovan.
Som naozaj nahnevaný, ale ak chceme byť majstri, niečo sa musí zmeniť. Nemôžeme pokračovať takto. Som naozaj sklamaný sám zo seba a z tímu. Musí sa zmeniť náš postoj, naša mentalita, ktorú v tejto sezóne nemáme. A to ma naozaj hnevá,“ netajil po zápase Kašia, mužstvo nie je tam, kde by malo byť, keď chce byť šampiónom.
„A máme veľké šťastie, že sme ostali na prvom mieste, pretože sme práve prehrali dva zápasy s poslednými tímami a oni boli lepší ako my a to je fakt a takí zlí sme ako hráči. Nie je to trénermi. Je to úplne na hráčoch a my, hráči, musíme prevziať zodpovednosť,“ zdôraznil Kašia.