Ľavačka, gól, pravačka, gól. Maďarský mladík zariadil výhru Košíc, frustrácia Liptákov rastie

KOŠICE. Aj Košice aj Ružomberok mali pred zápasom piateho kola v Košickej futbalovej aréne na konte nula bodov a oba tímy nastupovali do zápasu s tým, že to musia zmeniť.
Napokon sa to po víťazstve 3:1 podarilo domácim aj vďaka dvom výstavným gólom maďarského mladíka Matyása Kovácsa v druhom polčase.
V úvodnej štvrťhodine mali obe mužstvá niekoľko zaujímavých šancí, azda najviac smrdela gólom šanca Ondřeja Šašinku, ktorý sa po vlastnej strele dostal k dorážke, ale jeho lob cez ležiaceho brankára Dávida Šipoša poslal mimo bránku domáci Matej Jakúbek.
Keď to hosťom nevyšlo, udreli domáci. K lopte sa po centri do šestnástky dostal na jej hranici Marek Zsigmund, vypálil po zemi a jeho strelu letiacu mimo na päťke usmernil do bránky Roman Čerepkai.
Chvíľu sa ešte čakalo na preskúmanie možného ofsajdu systémom VAR, ale gól napokon platil.
Niekedy je lepšie byť pod tlakom
Podľa Čerepkaia možno bolo aj dobré, že nastupovali na zápas s podmienkou zvíťaziť. „Niekedy je lepšie, keď ste nastavení na to, že musíte. My sme to tak mali v hlavách celý týždeň.
Mali sme v podstate dva týždne na prípravu a myslím, že sme sa pripravili dobre. A sme radi, že aj fanúšikovia prišli v takom slušnom počte vzhľadom na to, akú sme mali fazónu v posledných zápasoch,“ povedal Čerepkai po zápase.
Domáci nedokázali po jeho góle využiť ďalšie šance a po polhodine sa hostia vrátili do zápasu. Po štandardke takmer z polovice ihriska lopta doletela až do šestnástky, kde Matej Jakúbek v snahe odkopnúť loptu trafil nohu Lukáša Endla a rozhodca Filip Minárik bez váhania ukázal na biely bod.
Šašinka pokutový kop premenil a vyrovnal. „Po náročnom období ten zápas nebol pre hráčov mentálne jednoduchý. Vstúpili sme do neho dobre. Veľmi ma mrzí, že sme gól nedali už z druhej výborne zahranej štandardky a neotvorili zápas skôr a aj po prvom góle sme tam mali ešte nejaké šance.
Hrali sme v tom to úseku veľmi dobre. Potom prišli dva momenty, penalta a striedanie Kružliaka a ukázalo sa, že mužstvo je ešte surové a trochu sme vypadli z konceptu,“ hodnotil tréner Roman Skuhravý prvý polčas.
Dvakrát vymetený rovnaký roh
S druhým polčasom bol Skuhravý ešte spokojnejší. „Myslím si, že to víťazstvo dnes bolo zaslúžené, ale stále strašne kostrbaté. Beriem to tak, že to, čo sme si zasiali v lete, tak budeme teraz ťažko žať a je len na nás, aby sme udržali trpezlivosť, pokoru a pracovitosť.
Ale som naozaj rád za klub aj za chlapcov, že sme dnes vyhrali, lebo už na mňa pozerali takými očami, že kedy to už bude, tréner. Ja im stále hovorím, že si to musia zaslúžiť. Musíme naozaj stále s pokorou pokračovať, pretože vecí, ktoré sa mi nepáčia, je stále veľa,“ dodal Skuhravý.
Spomínané vynútené striedanie zraneného stopéra Dominika Kružliaka prinieslo príchod 22-ročného ofenzívneho stredopoliara Matyása Kovácsa, ktorý je s mužstvom len tri týždne. Maďarský mladík sa blysol dvoma gólovými parádami.
Najprv si v 56. minúte sprava potiahol loptu do šestnástky a vymietol prvýkrát pravý roh ružomberskej bránky, o trinásť minút neskôr po dlhom pase Jána Kriváka mu loptu na hranici šestnástky sklepol Vladimir Perišič a jeho volej, tentoraz pravačkou, zapadol na takmer totožné miesto ako pri prvom góle.
„Bolo to krásne, pravačka, ľavačka. Aj sme si s chlapcami na lavičke hovorili, že keby sme boli v jeho koži, tak keď dostaneme loptu, tak to už to len kopneme na bránu,“ poznamenal k výkonu spoluhráča Čerepkai.
Tréner ho k tomu nabáda
Maďarský mladík si po druhom góle neveriacky skryl hlavu do dlaní a potom sa podľa vlastných slov modlil. Asistent rozhodcu totiž hneď po góle avizoval ofsajd Perišiča, ale jeho rozhodnutie napokon zmenil VAR a gól platil.
„Je to fantastický pocit, som veľmi šťastný a to, že to znamenalo víťazstvo, je ešte lepší pocit. Keď to preveroval VAR, tak som len pozeral do neba a modlil sa, aby to nebol ofsajd,“ priznal rodák z Budapešti.
V druhej lige už mal dvojgólový zápas, v prvej ešte nie. „Samozrejme, ak dáte dva góly, myslíte aj na hetrik. Ak by som bol v dobrej pozícii, skúsim to, ale príležitosť už neprišla,“ dodal Kovács, ktorý sa nepasuje do pozície záchrancu košickej ofenzívy: „Sú tu veľmi dobrí hráči, ktorí budú počas sezóny góly dávať. Som v tomto optimistom.“
Z výkonu a gólov mladíka, ktorý je zatiaľ poslednou letnou posilou Košíc, mal radosť aj tréner Skuhravý.
„Je to veľmi zlatý chlapec, ktorý sa chce zavďačiť. On lieta počas celého tréningu a občas potrebuje trochu viac pokoja, ale to, že je obojnohý hráč sme veľmi dobre vedeli. Verím, že tie góly tak ako pomohli mužstvu, pomôžu predovšetkým jemu.
V predchádzajúcej sezóne hral v Zalaegerszegu ortodoxného čiarového hráča a my ho teraz tlačíme viac do stredu. A tie góly sú pre mňa dôkaz, že to, čo mu hovorím, môže fungovať,“ prezradil košický tréner.
Musia každý začať u seba
Kým Košičania oslavovali prvé víťazstvo, Ružomberčania schádzali z trávnika opäť smutní a ešte s väčšou frustráciou. Aj autor jediného gólu Šašinka najprv príliš hovoriť o zápase nechcel, ale napokon pred novinárske mikrofóny prišiel.
„Myslím, že sme vôbec nezačali zle a celý prvý polčas sme boli lepší, mali sme tam aj šance, ale nevyužili sme ich. Zase sme dostali zbytočný gól, potom sme sa do zápasu vrátili. Musíme takto hrať celý zápas.
Nemôžeme takto nastúpiť do druhého polčasu, hoci až do druhého gólu Košíc to ani v ňom nebolo zlé. Musíme začať každý u seba hľadať nejaké chyby, lebo nie je normálne, aby sme dostávali takéto góly,“ povedal Šašinka.
Podobne hodnotil zápas aj tréner Ondřej Smetana, ktorý na úvod pogratuloval Košiciam a uznal, že vyhrali zaslúžene.
„Hrali veľmi dobre a boli lepší ako my. Opäť sa to nehodnotí jednoducho. Išli sme tu sjasným cieľom, trošku zmeniť to naše pôsobenie. Chceli sme vychádzať z kompaktnejobrany a chodiť do rýchlych protiútokov za krajných stopérov. Z toho pramenila našanajväčšia šanca aj množstvo nebezpečných situácií v prvom polčase.
Kým sme boli kompaktní, dokázali sme prvých 50 minút dobre zachytávať aktivitu súpera. Ale od druhého gólu sa nám to rozpadlo a domáci to svojou silou na lopte dokázali využiť,“ analyzoval zápas Smetana.
Už ich tlačí čas
Ružomberok má po piatich zápasoch hrozivé skóre 2:12 a už tretíkrát inkasoval v zápase tri góly. Aj Šašinka aj Smetana priznávajú že problémom je defenzíva, hoci dva strelené góly, z toho jeden z pokutového kopu, naznačujú problém aj v ofenzíve.
„Defenzíva asi začína od nás, ktorí sme hore. Musíme to zvládnuť, možno konečne dať prvý gól a nie vždy doháňať. Potom sa hrá úplne inak.
Musíme bojovať ďalej a nejako to pretrhnúť. Nikto nám v tom nepomôže, je to len o nás. Nie je nič príjemné mať po piatich kolách nula bodov a dva strelené góly, ale nedá sa nič robiť,“ myslí si Šašinka.
Defenzíva je problém aj podľa trénera Smetanu. „Vieme, že to musí byť naša silná stránka, keď chceme dlhodobo v súťaži uspieť.
Bohužiaľ nás od začiatku zrážajú absencie, kartové tresty, nedotrénovanosť alebo neskoré príchody niektorých hráčov.
Aj dnes sme hrali prvýkrát v takomto zložení,“ hľadal príčiny Smetana, ktorý priznal, že prežíva najťažšie svojich ružomberských pôsobení.
„Je to aj pre mňa nová situácia. Ukazuje sa, že odchodov nosných a dôležitých hráčov bolo za posledné dva roky veľa. Priviedli sme kvalitných hráčov, ale s absenciou, s herným výpadkom a podobne.
Musíme, podobne ako predtým, pracovať tak, aby sa z nich stali nosní hráči. Aj v minulosti to tak bolo. Hráči po zranení či hernom výpadku sa u nás vyhrali. Ale na to treba nejaký čas a my ho nemáme,“ dodal Smetana.
Pomohol by jeden výsledok
Smetana si uvedomuje, že s každou prehrou stúpa aj tlak a frustrácia mužstva.
„Každý tréner aj hráč je frustrovaný po každej prehre, nie po takej sérii, ktorá je už dlhá. Ale hovorím to aj chlapcom. My si môžeme pomôcť len sami, pracovito sa zohrať, vytvoriť znova tím, ktorí nebude tak často prehrávať.
Najviac by nám pomohol jeden dobrý výsledok, aby hráčom vrátil dôveru v samých seba. To je vo futbale aj v športe najdôležitejšie. Skúšame všetky cesty,“ myslí si Smetana.
Jeho zverenci sa môžu výsledkovo a aj gólovo naštartovať už v stredu, kedy odohrajú zápas druhého kola Slovnaft Cupu na ihrisku piatoligového Oravanu Jasenica. V lige ich potom o týždeň čaká domáci zápas proti Žiline.
Pohárový zápas čaká v strede týždňa aj na Košičanov. Predstavia sa na ihrisku lídra IV. ligy východ Slovana Kendice, ktorý zatiaľ v tejto sezóne ešte súťažný zápas neprehral a v zostave má viacero hráčov s bohatými skúsenosťami z prvej či druhej ligy.
„Pohárové zápasy môžu byť všelijaké a dopadnúť akokoľvek. Nesmieme nič podceniť, musíme sa na to pripraviť ako na každý ligový zápas a ísť do toho naplno. A bolo by dobré, keby nám to aj v tom pohári pekne napadalo,“ verí Čerepkai.
Po pohárovej strede čaká Košičanov ďalší Slovan, tentoraz bratislavský. O týždeň v nedeľu nastúpia na Tehelnom poli.
„Čaká nás teraz náročný týždeň s pohárom a zápasom so Slovanom, na ktorého úroveň sme, ako všetci vieme, ešte nedošli. Ale boli by sme veľmi radi, keby nám toto víťazstvonad Ružomberkom pomohlo, čo sa týka pracovitosti a sebavedomia,“ dodal tréner Skuhravý.