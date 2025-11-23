Košiciam nepomohli ani zmeny v klube. Ťažká situácia, hovoril debutujúci tréner

Na snímke tréner Košíc Peter Černák.
Fotogaléria (5)
Na snímke tréner Košíc Peter Černák. (Autor: TASR)
TASR|23. nov 2025 o 09:58
ShareTweet0

Išlo už o druhú trénerskú zmenu na košickej lavičke v prebiehajúcej sezóne.

Nový tréner, zlepšený výkon, no napokon opäť bez bodového zisku.

Futbalisti FC Košice mali sľubne rozohraný sobotňajší zápas 21. kola Niké ligy proti Trnave, no po dvoch inkasovaných góloch v záverečnej desaťminútovke podľahli 1:2.

Stredopoliar Milan Dimun veľmi ťažko hľadal slová po trpkej prehre, vyzdvihol však organizovanú hru, ktorou sa tím prezentoval po väčšiu časť zápasu.

Košičanov prvýkrát viedol Peter Černák, ktorého vedenie klubu poverilo po nedávnom odvolaní Františka Straku.

Išlo už o druhú trénerskú zmenu na košickej lavičke v prebiehajúcej sezóne. Straka, ani jeho predchodca a krajan Roman Skuhravý, nedostali mužstvo do pokojných vôd tabuľky.

Naopak, prakticky od začiatku ročníka je na jej chvoste a tak druhú trénerskú zmenu sprevádzala aj kompletná zmena trénerského štábu i športového riaditeľa.

Tréner Černák hovoril pred svojím debutom o práci na psychike hráčov, návrate sebavedomia a minimalizovaní chýb v defenzíve.

Fotogaléria zo zápasu FC Košice - FC Spartak Trnava (Niké liga - 15. kolo)
Tréner Trnavy Martin Škrtel počas zápasu Niké ligy medzi FC Košice a FC Spartak Trnava .
Kapitán Košíc Ján Krivák a hráč Trnavy Abdulrahman Taiwo počas zápasu Niké ligy.
Kapitán Košíc Ján Krivák a hráč Trnavy Abdulrahman Taiwo počas zápasu Niké ligy.
Hráč Košíc Dominik Kružliak a hráč Trnavy Timotej Kudlička počas zápasu Niké ligy.
5 fotografií
Tréner Košíc Peter Černák počas zápasu Niké ligy medzi FC Košice a FC Spartak Trnava.

Tá v FC škrípe od začiatku sezóny. Tím inkasoval celkovo 36 gólov s hrozivým priemerom 2,4 na zápas a bez inkasovaného gólu neodohral ani jeden duel. „Chceli sme sa odraziť od dobrej organizácie defenzívy.

Ukázali sme aj kvalitu v ofenzíve a mali sme dosť šancí na to, aby sme to zvládli,“ konštatoval Černák.

Jeho zverenci mali zápas sľubne rozbehnutý. Gól Karla Mijlaniča z 9. minúty, po dlhom centri Dimuna, ešte VAR neuznal pre tesný ofsajd, no na začiatku druhého polčasu Košice išli do vedenia po piatom sezónnom góle stredopoliara Mátyása Kovácsa.

Keď v 83. minúte trafil Trnavčan Roman Procházka z penalty iba hornú žrď, vyzeralo to, že by Košice mohli udržať tesný náskok.

Nedokázali však získať odrazenú loptu, v pokračujúcej akcii sa k nej dostal Martin Mikovič a prestrelil 16-ročného košického brankára Filipa Kalanina.

Pokutovému kopu predchádzal zákrok Dimuna. „Štandardná situácia, v ktorej som sa držal s protihráčom. Podobných situácií zažijem v sezóne aj sto, takisto sú podobné aj proti mne, no penalta nie je.

Musím si to pozrieť na videu. Samozrejme, mrzí ma to. Veril som, že po nepremenenej penalte sa to ešte zlomí, no hneď sme inkasovali gól.

Je to ťažká situácia, kríza, z ktorej musíme vyjsť. Súperi nás trestajú aj z minima šancí, my sa naopak na gól nadrieme. Po dnešku je to obrovský smútok, veľká škoda,“ poznamenal Dimun.

Hostia dokonali obrat v nadstavenom čase, keď narodeninový oslávenec Erik Sabo využil nepozornosť košickej defenzívy a zvnútra šestnástky prekonal Kalanina. „Veľmi ťažko sa mi hľadajú slová po takomto zápase.

VIDEO: Peter Černák hodnotí zápas

Myslím si, že skoro celý čas sme ho mali pod kontrolou. Neviem, čo sa deje ani prečo sa to deje. Naozaj neviem, čo mám povedať. Veril som, že to dnes dokážeme zlomiť. Hrali sme dobre, organizovane.

Môžu nás mrzieť nevyužité brejky a situácie v ofenzíve. Valí sa to na nás, no verím, že to zlomíme, pretože body nám utekajú,“ konštatoval Dimun.

Napriek prehre, po ktorej sú Košice naďalej posledné s päťbodovou stratou na Skalicu, videl Dimun aj pozitíva, ktoré priniesol tréner Černák: „Hrali sme organizovane a disciplinovane.

Boli tam dobré veci. V 70. minúte som veril, že dokážeme zvíťaziť. Napokon odchádzame s nulou.“

Košických futbalistov príliš nepodržal ani ich fanklub, ktorý v úvode zápasu vyvesil transparent s nápisom „Dosť bolo sľubov!!! Konajte,“ a následne vyprázdnil svoj sektor. „Situácia okolo mužstva nie je jednoduchá.

My však potrebujeme podporu fanúšikov a hráčom by sa hralo určite lepšie. Som rád, že chalani potom výkonom strhli tých, ktorí ostali na štadióne,“ poznamenal tréner Černák.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
10
4
1
39:18
34
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
10
3
1
31:18
33
V
V
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
8
4
2
27:12
28
V
V
V
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
8
2
4
26:14
26
V
P
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
5
4
5
21:21
19
P
R
P
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
14
5
3
6
21:24
18
P
V
P
V
R
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
15
5
3
7
18:24
18
V
P
R
P
V
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
15
5
1
9
14:28
16
P
V
P
P
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
14
3
6
5
16:22
15
V
P
V
R
R
10
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
15
2
6
7
12:21
12
P
P
R
P
R
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
13:19
12
P
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
15
2
1
12
19:36
7
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Na snímke tréner Košíc Peter Černák.
    Na snímke tréner Košíc Peter Černák.
    Košiciam nepomohli ani zmeny v klube. Ťažká situácia, hovoril debutujúci tréner
    dnes 09:58
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Košiciam nepomohli ani zmeny v klube. Ťažká situácia, hovoril debutujúci tréner