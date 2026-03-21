ONLINE: FC Košice - FC Tatran Prešov dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 3. kolo)

Futbalisti FC Košice a FC Tatran Prešov dnes hrajú zápas 3. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige.
Niké liga - skupina o udržanie sa 2025/2026
21.03.2026 o 18:00
3. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Prešov
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 3. kola skupiny o udržanie slovenskej Niké ligy medzi mužstvami FC KOŠICE a FC TATRAN Prešov.
Košice sa nachádzajú na 9. mieste tabuľky so ziskom 24 bodov a skóre 35:42. Doma podávajú vyrovnanejšie výkony, keď nazbierali 14 bodov a držia si vyrovnané skóre 20:20.
Prešov je na 11. priečke s 21 bodmi a skóre 22:35. Vonku sa prezentuje pomerne pevne, keď z 11 zápasov získal 11 bodov. Do zápasu vstupuje po bezgólovej remíze s Komárnom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
24
15
4
5
50:32
49
P
V
V
R
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
23
13
7
3
41:21
46
V
R
V
R
P
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
24
12
7
5
46:28
43
V
P
R
R
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
23
12
4
7
36:28
40
V
P
P
R
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
24
11
3
10
47:32
36
P
P
V
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
24
9
5
10
34:39
32
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
24
8
4
12
38:43
28
R
V
V
R
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
24
8
3
13
20:40
27
V
P
V
P
V
3
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
24
6
8
10
27:34
26
R
V
R
R
R
4
MFK RužomberokMFK Ružomberok
24
6
8
10
25:38
26
R
P
R
R
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
24
4
10
10
22:36
22
R
P
P
R
P
6
MFK SkalicaMFK Skalica
24
4
7
13
22:37
19
P
V
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body