Košice dostali facku, ktorú nečakali. Dimun: Ťažko hľadať pozitíva, nesmie sa to opakovať

KOŠICE. Po euforickom víťazstve nad Michalovcami s parádnou otočkou skóre sa v Košiciach čakalo potvrdenie ďalším víťazstvom.
Proti však bola nielen Podbrezová, ale aj jeden z najslabších výkonov Košíc, možno nielen v tejto sezóne.
Prehra 2:4 bola podľa trénera Františka Straku fackou, ktorú nečakali. Hoci treba povedať, že Košičanom veľa vecí do karát nehralo.
Dištanc kapitána Jána Kriváka si vyžiadal stiahnutie Mateja Jakúbeka do stopérskej dvojice k Dominikovi Kružliakovi, ale aj toto zloženie vydržalo len polhodinu a zraneného Jakúbeka musel nahradiť po zranení sa vracajúci Milan Dimun.
V tom čase už hostia viedli, keď úvodný gól zápasu po peknej kolmici Radka Šilera strelil Roland Galčík.
Hneď po vynútenom striedaní sa síce po chybe obrany hostí ocitol sám pred brankárom Matejom Juričkom domáci útočník Karlo Miljanič, ale jeho gól kvôli ruke napokon neplatil.
Na druhej strane sa potom päť minút pred koncom polčasu za ruku kopala penalta, Matúš Kira pokus Šilera vyrazil, ale na dorážku už bol prikrátky.
Zlomový tretí gól
Nádej domácim ešte pred prestávkou vlial po vydarenej štandardke Dominik Kružliak, ktorý znížil na rozdiel jediného gólu.
„Niekedy aj vo futbale aj v živote sú také fázy, že vás to trestá zo všetkého. Takže verím, že to ukážeme zlomiť v najbližšom období, najbližšom čase, pretože treba začať bodovať.
Škoda toho neuznaného gólu, pretože určite by to pomohlo na psychiku. Takisto škoda, že sme strelili ten gól na 2 -1 a nedokázali sme v druhom polčase možno vyrovnať, ale inkasovali sme ďalší, takže to bol možno taký zlomový moment, pretože potom už sa dvojgólové manko doháňalo ťažko,“ rozhovoril sa po zápase Milan Dimun.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Podbrezová
Aj v treťom góle hostí po necelej hodine hry mal prsty český útočník Radek Šiler, ktorého strelu síce Kira vyrazil, ale Peter Kováčik bez problémov oslávil návrat do zostavy Podbrezovej prvým gólom v sezóne.
A keď opäť zafungovala spolupráca Šiler – Galčík a druhý menovaný strelil štvrtý gól hostí, nádeje domácich sa definitívne rozplynuli a gól striedajúceho Erlantza Palacina bol už len kozmetickou úpravou výsledku.
Ťažko hľadať pozitíva
Nielen aktéri zápasu na strane Košíc, ale aj niečo vyše dvoch tisíc divákov, museli uznať, že prehra bola absolútne zaslúžená a v Košiciach to po vysokých predsezónnych ambíciách začína čoraz viac vyzerať na tuhý boj o záchranu.
„Zlý zápas z našej strany. Prvý polčas veľmi zlý, vôbec sme nehrali to, na čo sme sa pripravovali, Podbrezová bola lepšia, vytvárali si šance a my sme po chybách dostali góly.
Ten kontaktný gól na 2:1 nám dal troška nádej, že s tým vieme niečo urobiť, ale keď sme dostali tretí a potom štvrtý gól tak už bolo po zápase.
Musíme dať hlavy hore, začať makať, začať bojovať, liga je ešte dlhá. A zbierať body,“ priznal po zápase Dominik Kružliak.
Podobný názor na zápas vyslovil aj skúsený Milan Dimun. „Ťažko hľadať nejaké pozitíva. Výkon nebol vôbec optimálny, bolo tam strašne veľa chýb. Nesmie sa to opakovať.
Musíme sa od toho odraziť a už v najbližšom zápase tie chyby eliminovať. Verím, že sa to podarí a dokážeme bodovať.
Myslím si, že sme to takticky nezvládli, prehrávali sme osobné súboje. Ťažko je potom hrať a uhrať niečo, keď prakticky skoro každú loptu stratíte,“ povzdychol si Dimun.
Straka: Nalejme si čistého vína
Rozdiel v dôraze v osobných súbojoch považoval za najväčší problém aj tréner Košíc Straka.
„Upozorňoval som na to, apeloval som na dôraz a mrzí ma, že to dnes väčšinou vyzeralo úplne inak.
Som samozrejme veľmi sklamaný, lebo sme chceli potvrdiť tie body proti Michalovciam. Dnes to bola pre nás určitá facka, ktorú sme nečakali.
Hlavne v prvom polčase sme sa vôbec nedostávali do hry, boli sme pomalí na lopte, chýbala nám rýchlosť, oveľa väčší dôraz na lopte. Súper bol v tých rozhodujúcich situáciách oveľa dôraznejší a potom z toho bolo až priveľa chýb.
A to nás dnes stálo šancu získať body,“ hodnotil Straka, ktorý sa nechcel vyhovárať na neuznaný vyrovnávajúci gól či problémy so zostavou.
„Odrazilo sa to od ruky, ktorú mal pri tele. Neviem, či dnes to pravidlo o ruke niekto dostatočne pozná, pretože nikto nevie, kedy to ruka je a kedy nie.
Ale na to sa nechcem vyhovárať, hoci keby sme dali gól, tak by to bol asi iný zápas. Ale musíme si naliať čistého vína. Dnes sme nehrali tak, ako by som si predstavoval,“ dodal.
Po dištance Kriváka a zranení Jakúbeka sa v Košiciach črtajú ešte väčšie problémy s defenzívou, ktorá v jedenástich zápasoch inkasovala až 26 gólov.
„Mrzí ma to najmä preto, že máte nejakú predstavu o tom mužstve, začnete ho skladať a teraz sa to pomaličky rozpadá. To nie je výhovorka, dostali šancu ostatní a nepodarilo sa to.
Teraz je dôležité sa z toho, čo sa stalo čo najskôr oklepať, dobre si to zanalyzovať, ďalej tvrdo pracovať aj na systéme a veriť tomu, čo chceme,“ zdôraznil Straka pred ďalším anglickým týždňom Košičanov, ktorí to budú mať so zbieraním bodov nesmierne ťažké.
Už v stredu čaká dohrávka 4. kola na horúcej trnavskej tráve a aj ďalšie dva zápasy pred repre pauzou odohrajú na ihriskách súperov – v Dunajskej Strede a v Trenčíne.
Šiler – Galčík šou
Hviezdami zápasu, v ktorom Podbrezová po vyše desiatich mesiacoch zvíťazila na ihrisku súpera, boli útočné dvojičky Radek Šiler a Roland Galčík.
Šiler na dvakrát premenil pokutový kop a mal nohy aj vo zvyšných troch góloch Podbrezovej, Galčík premenil dva úniky za obranu Košíc na dva góly a tým najlepším spôsobom oslávil 100. zápas v najvyššej slovenskej súťaži.
„Už v Prešove sme boli blízko, dostali sme gól v nadstavenom čase, dnes sa nám to podarilo a verím, že tých bodov zvonku bude čo najviac.
Až na posledných päť minút prvého polčasu sme mali zápas pod kontrolou,“ povedal po zápase Galčík a súhlasil s tým, že zlomovým bol tretí gól.
„Už sa pomaličky zohrávame, Radek prišiel teraz v lete a verím, že nám to bude takto ako dnes v zápase klapať aj naďalej,“ dodal k stále efektívnejšej spolupráci s Radkom Šilerom.
Aj Šiler sa tešil, že sa konečne podarilo odniesť si tri body zvonku a k spolupráci s Galčíkom dodal:
„Myslím si, že si rozumieme ako na ihrisku tak aj mimo neho. Cítim sa dobre a myslím si, že sa rozohrávam do veľkej formy,“ neskrýval sebavedomie český útočník.
Markulíka trápi krehkosť defenzívy
Podľa trénera Štefana Markulíka odohrali jeho zverenci fantastický prvý polčas a zaslúžene viedli o dva góly.
„Takmer všetko nám na ihrisku fungovalo, z pohľadu nastavenia, z pohľadu výberu riešení, z pohľadu užívania priestorov, ktoré sme chceli.
Po lacnom góle zo štandardnej situácie v závere polčasu, ktorým sme dali domácim šancu vrátiť sa do zápasu, sme sa napriek dobrému výkonu snažili upraviť veci, hlavne pri takej zodpovednosti a disciplíne.
Som rád, že v tom druhom polčase sme odskočili do trojgólového náskoku po veľmi pekných akciách,“ hodnotil zápas, v ktorom bola Podbrezová takmer v plnej sile.
„Teší ma aj návrat skúsených hráčov, ktorí do toho zápasu priniesli kvalitu. Či už to je Peťo Kováčik alebo Matúš Marcín. My sme dnes v Košiciach chceli hrať ofenzívne. chceli sme streliť veľa gólov.
A na to potrebujete mať na ihrisku hráčov, ktorí sú schopní to urobiť,“ dodal Markulík, ktorého ale trápi defenzíva, ktorá v jedenástich zápasoch inkasovala 20 gólov.
„Z môjho pohľadu sme veľmi krehkí v tej defenzívnej fáze. Veľmi ľahko sa nám súperi dostávajú do nejakých šancí a gólových príležitostí, a tie niekedy končia bráne.
A tam potrebujeme byť dôslednejší, tam potrebujeme byť ešte viac organizovanejší, disciplinovanejší, aby sme toto z našej hry ešte odstránili,“ zdôraznil Markulík, ktorého zverencov čaká o týždeň domáci zápas s majstrovským Slovanom Bratislava.