ONLINE: FC Košice - FK Železiarne Podbrezová dnes, Niké liga LIVE (play-off o Konferenčnú ligu - semifinále)

Vážení fanúšikovia futbalu, vítam vás pri sledovaní zápasu Niké ligy, v ktorom sa v rámci play-off o UEFA Konferenčnú ligu stretnú tímy FC Košice a FK Železiarne Podbrezová.



Košice ukončili hlavnú časť na 6. pozícii so ziskom 29 bodov a skóre 31:25, pričom v poslednom kole pred play-off podľahli majstrovskému Slovanu Bratislava 0:1. Posledných 5 zápasov však dopĺňajú aj víťazstvá so Žilinou (3:2), Trnavou (1:0) či remízami s Podbrezovou (1:1) či Žilinou (0:0).



Podbrezová sa umiestnila o jednu pozíciu pred ich súperom, keď nazbierali 30 bodov so skóre 31:29. Pôsobenie v skupine o titul však bolo poznačené nie príliš presvedčivou formou, keď uspeli iba v jedinom zápase s Dunajskou Stredou (2:0), pričom zaznamenali 4 remízy a 5 prehier.



V rámci aktuálneho ročníka sa v lige stretli obe mužstvá celkovo štyrikrát, keď bilancia hovorí v prospech Košíc. Tím z východu Slovenska zaznamenal 2 víťazstvá (3:0, 1:0) a v ďalších dvoch prípadoch si rozdelili body po remízach 0:0 a 1:1. Strašiakom hostí je tak jediný strelený gól v posledných 4 vzájomných stretnutiach.