Košice majú nového športového riaditeľa. Klub siahol po renomovanom anglickom odborníkovi

FC Košice oznámili príchod nového športového riaditeľa. Stal sa ním Terry Westley, 66-ročný Angličan z Ipswichu, ktorého meno nie je pre košický futbal žiadnou neznámou.
Klub s ním dlhodobo udržiava kontakt a spoluprácu, pričom Westley sa v Košiciach objavoval už v minulosti – aj vďaka úzkemu prepojeniu s licenčným agentom FIFA Emilom Kovarovičom.
Westley má za sebou bohaté skúsenosti z európskej aj ázijskej futbalovej scény.
Viedol mládežnícke akadémie Birminghamu City či West Hamu United a pôsobil aj ako technický riaditeľ japonskej J-League v rámci Japonskej futbalovej asociácie.
Vzťah medzi Trnkom a Westleym sa odvtedy ešte prehĺbil. Anglický odborník navštívil Košice niekoľkokrát, pričom v roku 2023 prednášal na trénerskom seminári Akadémie FC Košice v Košickej futbalovej aréne na tému individualizácie tréningového procesu. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 60 trénerov z regiónu.
Doterajšia spolupráca sa týkala najmä nastavovania mládežníckej koncepcie. Nástupom na pozíciu športového riaditeľa však Westley prechádza na vyššiu úroveň pôsobenia a bude významne ovplyvňovať aj chod A-mužstva.