Košice majú nového športového riaditeľa. Klub siahol po renomovanom anglickom odborníkovi

Terry Westley.
Terry Westley. (Autor: facebook/West Ham United)
Sportnet|21. nov 2025 o 11:57
ShareTweet0

FC Košice si od jeho príchodu sľubujú jasný systémový smer.

FC Košice oznámili príchod nového športového riaditeľa. Stal sa ním Terry Westley, 66-ročný Angličan z Ipswichu, ktorého meno nie je pre košický futbal žiadnou neznámou.

Klub s ním dlhodobo udržiava kontakt a spoluprácu, pričom Westley sa v Košiciach objavoval už v minulosti – aj vďaka úzkemu prepojeniu s licenčným agentom FIFA Emilom Kovarovičom.

Westley má za sebou bohaté skúsenosti z európskej aj ázijskej futbalovej scény.

Viedol mládežnícke akadémie Birminghamu City či West Hamu United a pôsobil aj ako technický riaditeľ japonskej J-League v rámci Japonskej futbalovej asociácie.

Vzťah medzi Trnkom a Westleym sa odvtedy ešte prehĺbil. Anglický odborník navštívil Košice niekoľkokrát, pričom v roku 2023 prednášal na trénerskom seminári Akadémie FC Košice v Košickej futbalovej aréne na tému individualizácie tréningového procesu. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 60 trénerov z regiónu.

Doterajšia spolupráca sa týkala najmä nastavovania mládežníckej koncepcie. Nástupom na pozíciu športového riaditeľa však Westley prechádza na vyššiu úroveň pôsobenia a bude významne ovplyvňovať aj chod A-mužstva.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
9
4
1
35:17
31
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
9
3
1
30:18
30
V
V
V
P
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
8
4
2
27:12
28
V
V
V
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
13
7
2
4
24:13
23
P
V
V
R
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
5
4
5
21:21
19
P
R
P
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
3
5
21:23
18
V
P
V
R
P
7
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
14
5
1
8
13:24
16
V
P
P
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
14
3
6
5
16:22
15
V
P
V
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
14
4
3
7
17:24
15
P
R
P
V
V
10
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
14
2
6
6
12:20
12
P
R
P
R
R
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
13:19
12
P
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
14
2
1
11
18:34
7
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Terry Westley.
    Terry Westley.
    Košice majú nového športového riaditeľa. Klub siahol po renomovanom anglickom odborníkovi
    dnes 11:57
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Košice majú nového športového riaditeľa. Klub siahol po renomovanom anglickom odborníkovi