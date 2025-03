Eufória v Košiciach. Vďaka gólu z nadstaveného času si zahrajú v skupine o titul

Roman Skuhravý, tréner FC Košice: "Moja túžba pred zápasom bola o tom, aby sme si zahrali v prvej šestke, ale aj o tom, aby to bol dnes kvalitný zápas. Som presvedčený o tom, že to tak bolo. Z môjho pohľadu sme mali réžiu zápasu vo svojich rukách. Bolo to aj preto, že sme museli zvíťaziť, zatiaľ čo Michalovciam stačila aj remíza. Myslím si, že najzaujímavejší zápas sa hral do vylúčenia hráča hostí. Ak by sme dovtedy viedli 4:1, nikto by sa nemohol čudovať. Po približne 70. minúte bolo vidieť, že je tam nervozita. Zvíťazili sme aj vďaka šťastiu po góle, ktorý ani nevzišiel zo šance, pretože lopta smerovala na pripraveného brankára. Zápas bol z našej strany skvelý. Na hrane vypadnutia z prvej šestky sme hrali futbal a vypracovávali si šance."

Dominik Kružliak, obranca FC Košice, strelec víťazného gólu: "Mal som až slzy šťastia. Je to krásny pocit rozhodnúť v poslednej minúte. Toto mužstvo aj ľudia okolo si to zaslúžia. Spravili sme výkonnostný progres, ktorý sme podložili aj výsledkami. Sme zaslúžene v prvej šestke a ideme ďalej."

Anton Šoltis, tréner MFK Zemplín Michalovce: "Pred zápasom každý vedel, že niekto bude smutný a niekto sa bude tešiť. My sme boli blízko, no na hráčov môžem byť hrdý. Lacná červená karta ovplyvnila zápas. Prečkali sme úvodný tlak a chceli sme byť nebezpeční v protiútokoch. Napriek všetkému sme išli do vedenia. Škoda druhého vyrovnávajúceho gólu. Keď ste tam blízko, tak to veľmi bolí. Patrí to k futbalu. Pred sezónou s nami nikto nepočítal a vidíme, kde sme teraz. O prvú šestku sme bojovali do posledného kola základnej časti. Preto sme na hráčov hrdí. Ešte dva dni budeme možno smutní, no potom začneme pracovať odznova. Potrebujeme posúvať klub vyššie a naznačili sme, že sme na správnej ceste."