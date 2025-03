ONLINE: FC Košice - MFK Zemplín Michalovce dnes, Niké liga LIVE (22. kolo)

Dávid Gallovič centroval na prvú žrď z rohového kopu. Ako posledný sa dotkol lopty Jakubko. Budinský sa pripraví na výkop do poľa.

Dzotsenidze mal pod kontrolou domáceho útočníka Niarchosa. Ten sa do šance nedostal, ale aj keby áno, hneď ho mal ako na podnose Taraduda.

Zakončenie Čerepkaia zvnútra šestnástky. Mal to na pravú nohu, vypálil však vysoko a navyše z postavenia mimo hry.

Príliš veľkým sebavedomím sršal Mušák. Veľa si toho na seba naložil. Košičania mu zmarili jeho snahu preniknúť do lepšej pozície.

Skóre na 2:1 neupravil aktívny Niarchos! Bol sám v päťke Budinského, ale mal to na tzv. dlhú kopačku!

Kyziridis bol exekútor nebezpečného priameho kopu z hranice pokutového územia. Zasiahol len Zsigmunda a následne prišiel odkop do bezpečia.

Len tak tak, že nebola udelená jedenástka proti Košiciam! Rozhodovali centimetre pri páde Marcina! Skutočne to bolo veľmi tesné!

Nakop Michaloviec hlboko do útoku. Tieto miesta ihriska ale nikto neokupoval. V pokoji tak môže rozohrávať Šípoš.

Kvalitná práca strelca gólu Taylora-Harta. Výborne to poslal na krídlo Kyziridisovi, no ten už nenašiel cestu k streleckému pokusu.

Plány Faška s Gallovičom neboli lepšie zvládnuté. Košičania potrebovali dostať do veľkého vápna loptu, ktorú ale vyrazili Zemplínčania.

Vylúčený Abdul Zubairu! Michalovský futbalista kopol do spodnej časti tela Michala Faška! Hostia oslabení!

Faško, Čerepkai a na záver to mal byť Benissan. Kľúčová prihrávka na neho bola nezvládnutá. Lopta skončila mimo hracej plochy.

Ťažká pozícia pre Kyziridisa. Mal zložitý odkop, respektíve presun lopty na kapitána Marcina do šestnástky. Snaha mu však nechýbala.

Lopta preťala bránkovú čiaru hosťujúcej bránky! Dominik Kružliak to dotlačil! Fanúšikovia vyskočili, ale hlavný arbiter Ivan Kružliak neuznal gól pre postavenie mimo hry!

Opäť to žilo v pokutovom území Michaloviec. K presnejšiemu zakončeniu na bránku však neprišlo. Budinský vybehol a stiahol si loptu zo vzduchu.

