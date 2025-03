Keď je pol druha minúty rozdielom medzi eufóriou a bolesťou. Šláger priniesol množstvo emócií

KOŠICE. Bežala štvrtá z piatich minút nadstaveného času a na svetelnej tabuli v Košickej futbalovej aréne stále svietil nerozhodný stav 2:2. V tej chvíli už asi málokto z takmer 5 600 divákov veril, že Košičania zlomia oslabených Michalovčanov a vybojujú víťazstvo potrebné na to, aby ich vymenili na vytúženej šiestej pozícii v tabuľke, ktorá znamená účasť v nadstavbovej časti o titul. Košičania zahrávajú trinásty rohový kop, obrana Michaloviec odvracia, Michal Faško vracia loptu do šestnástky dlhým centrom na zadnú žrď, nachádza hlavu Dominika Kružliaka, ktorý z ostrého uhla posiala loptu na bránku.

Snáď nikto, vrátane výborne chytajúceho michalovského brankára Viktora Budínskeho v tej chvíli presne netuší, ako lopta prešla za bránkovú čiaru. Na tribúnach obrovský výbuch radosti, celá košická lavička vbieha na ihrisko, hoci ešte nepadol záverečný hvizd.

„Tie emócie boli neskutočné. Veľký výbuch radosti, vyhŕkli mi aj slzy. Fakt krásny pocit rozhodnúť v poslednej minúte. Toto mužstvo, tí chalani, aj tí ľudia okolo si to zaslúžia za to, aký sme spravili výkonnostný progres a podložili sme to aj výsledkami. Samozrejme aj fanúšikovia za to, akí boli skvelí. Za mňa sme zaslúžene v prvej šestke a ideme ďalej,“ opisuje pocity po víťaznom góle stopér Dominik Kružliak a k svojmu vôbec prvému gólu v košickom drese dodáva: „Určite bude patriť medzi tie cennejšie v doterajšej kariére.“

Od úvodu neskutočné futbalové predstavenie Prvú šancu zápasu si vypracovali Michalovčania, ale potom prišla košická smršť. Nastrelená žrď, z bránkovej čiary vykopnutá strela, výborný zákrok Budinského, ktorý spod brvna vyškriabal strelu Jakuba Jakubka. A šok. Po ubránenom rohu sa v 14. minúte rútia do protiútoku Michalovčania a Matúš Marcin servíruje loptu na úplne voľného Kida Taylora-Harta a hostia idú do vedenia. Tlak Košíc pokračuje, prichádzajú ďalšie šance, aj kvôli ofsajdu neuznaný gól Kružliaka. Po pol hodine hry dostáva druhú žltú a vzápätí červenú kartu hosťujúci Abdul Zubairu a po desiatich minútach Košičania vyrovnávajú po rýchlej akcii na konci ktorej bol Michal Faško. VIDEO: Brankár Michaloviec V. Budinský

„Réžia zápasu bola v našich rukách, čo bolo dané tým, že my sme museli vyhrať a Michalovciam stačil bod. Už prvá šanca zápasu, ktorú mali Michalovce ako by definovala celý zápas. Vedeli sme, že budú čakať na náš nedôraz v tlaku obrannej línie, lebo prechod do útoku majú naozaj silný. Podľa mňa najzaujímavejšie to bolo do vylúčenia, lebo ak by sme viedli 4:1 nikto by sa nemohol čudovať,“ hodnotí po zápase úvodné minúty košický tréner Roman Skuhravý.

Podľa Čerepkaia verili do poslednej sekundy Druhý polčas sa začína opäť šokom pre Košičanov. Po šiestich minútach Taylor-Kid pridáva svoj druhý gól, keď opäť po rýchlom brejku nedáva parádnou strelou šancu košickému brankárovi Dávidovi Šipošovi. Košičania odpovedajú rýchlo, už o tri minúty Faško vypichol loptu Kyziridisovi a center posadil na hlavu Romana Čerepkaia a je opäť vyrovnané. „Emócie sú obrovské, ešte som také nezažil. Zápas to bol ťažký. Myslím, že sme začali veľmi dobre. Bol to zápas o nás, škoda, že sme v prvom polčase nepremenili viac šancí, bolo by to asi pokojnejšie. Všetci sme do poslednej sekundy verili, že sa to podarí. Ale nasadili sme od začiatku vysoké tempo a na konci už dochádzali sily. A aj to už hralo určite svoju rolu. Takýto koniec si asi priali všetci,“ hovorí strelec dôležitého vyrovnávajúceho gólu Čerepkai.

Som blázon, ja to viem, priznáva Skuhravý Michalovi Faškovi, s jedným gólom a dvoma gólovými centrami najväčší strojca košického víťazstva, je ľúto Michalovčanov. VIDEO: Hráč Košíc R. Čerepkai

„Nakoniec to vyšlo a s krásnou bodkou pre nás. Je mi trošku ľúto Michaloviec, pretože mali skvelú sezónu, majú skvelých trénerov. Museli sme ich naháňať, lebo tí traja vpredu boli fakt výborní. Nedali sme si pozor na tie brejky, ale aj my sme hrali, myslím si, že veľmi dobre. Mali sme kopu šanci aj v prvom polčase, takisto v druhom. A tréner chcel vyhrať 5:4 a to sme mu nesplnili. Vyhrali sme len 3:2,“ prezrádza s úsmevom, na čo tréner Skuhravý reaguje na tlačovej konferencii po zápase: „Stále vo mne rezonujú pojmy totálny futbal a dominancia. Mnohí si o mne myslia, že som blázon, ale milujem takýto futbal. Chcem, aby to bolo divadlo. Jasné, aby sme aj dobre bránili, ale bol som vychovaný tak, že ľudia chodia na góly, víťazstvá a šou. Som blázon, ja to viem.“

V šestke chcú byť nepríjemným súperom Košických fanúšikov čaká v druhej sezóne v najvyššej súťaži parádna jar. Uvidia päť zápasov s najlepšími a stále ešte novotou voňajúca aréna bude zrejme prepisovať čísla návštevnosti. Už v prvom kole na budúci týždeň príde Slovan Bratislava, s ktorým si zápas zopakujú po pár dňoch aj vo štvrťfinále Slovnaft Cupu. „Zápas bol z našej strany skvelý, hrali sme futbal s množstvom šancí. Ale musíme krotiť eufóriu. Už som zažil, že po veľkej radosti z postupu do prvej šestky to v nadstavbovej časti nebolo dobré. My chceme v tomto roku nadstavbu využiť na to, aby Košice boli od leta ešte silnejšie,“ naznačil ciele tréner Skuhravý, ktorého výrazný podiel na veľkom úspechu priznávajú všetci, vrátane Michala Faška:

„Samozrejme, niečo nastavil už keď prišiel a veľa urobila najmä zimná príprava. Od prvého dňa sme si niečo nastavili a chceme tak fungovať, vyzerať, pracovať a v tých ďalších desiatich kolách, ktoré nás teraz čakajú. Chceme byť určite nepríjemný super pre každého jedného z hornej šestky a ideme si to s nimi rozdať.“ VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Michalovce v Niké lige

Budinskému nič vyčítať nemôžu, ani nebudú Smutným hrdinom zápasu bol michalovský brankár Viktor Budinský. Skvelými zákrokmi držal Michalovčanov v celom zápase, až na poslednú loptu, ktorá naňho smerovala: „Je to obrovitánska smola. Bola to vlastne posledná lopta, ktorá išla do šestnástky po dohranej štandardke. Ťažko sa mi hľadajú slová. Bojovali sme do konca. Prvý polčas nebol z našej strany dobrý, Košice mali veľa šancí, boli lepší. V druhom sme to trochu zmenili, plnili sme plán výborne. To, čo sa stalo v závere je šialené. Zápas to bol výborný, diváci si určite prišli na svoje, padali góly. Ale teraz sme veľmi sklamaní. Musíme sa z toho otriasť a ísť ďalej.“

Po zápase sa ho zastali aj Matúš Marcin a tréner Šoltis. „Výborná divácka kulisa hnala obe mužstvá. Keby chodilo na štadióny toľko ľudí, tak tie zápasy možno majú iné tempo, inú gradáciu. Podľa mňa výborný zápas pre diváka. Celé mužstvo sa snažilo držať systém, aj keď sme boli o jedného menej. Chceli sme byť nebezpeční aj vpredu, čo sa nám darilo. Chýbali sekundy. Gól sme dostali možno z najmenej nebezpečnej situácie. Sme sklamaní. Tá lopta nejako prešla do bránky, ale Viktor dnes chytal výborne celý zápas. Nikomu z chlapcov sa nedá nič vyčítať. Nechali sme na ihrisku maximum, ale Košice dali o jeden gól viac,“ smutným hlasom hodnotil zápas Marcin, ktorý kvôli chorobe nastúpil bez jediného tréningu v predzápasovom týždni. Smútiť nechcú dlho, ešte je o čo hrať Tréner Anton Šoltis je na svojich zverencov napriek sklamaniu hrdý. „Už pred zápasom všetci vedeli, že niekto bude smutný a niekto sa bude tešiť. Boli sme blízko. Na chlapcov môžem byť hrdý. Keď ste tak blízko, tak vás to o to viac bolí. Dnes a zajtra nás to ešte bude bolieť, ale patrí to k futbalu,“ dodal michalovský tréner. Napriek sklamaniu Michalovčania ešte vždy majú o čo hrať. Minimálne o víťazstvo v skupine o záchranu a pri zhode okolností aj o baráž o európske poháre.

„Pocit to nie je príjemný, ale už s tým nič nespravíme. Sme v spodnej šestke. Sezóna ešte neskončila, my nesmieme prestať trénovať, prestať hrať. Musíme ísť ďalej a hneď v ďalšom zápase ísť naplno a získať tri body a čo najskôr nazbierať toľko bodov, koľko nám treba na záchranu ligy. To je dôležité. Nesmieme mať hlavy dole,“ nabáda Martin Bednár, na ktorého slová nadviazal aj Marcin: „Musíme to brať pokorne. Bodov máme, koľko máme a teraz sa musíme pozerať ďalej pred seba a získať z tých desiatich zápasov maximálny bodový zisk, aký sa bude dať.“ Rovnako to vidí aj tréner Šoltis. „Pred sezónou by nikto nerátal, že budeme o prvú šestku bojovať do posledného kola základnej časti. Dva dni budeme možno smútiť, ale potom začíname pracovať odznova. Potrebujeme zastabilizovať veci a potrebujeme poslať klub vyššie, aby sme potvrdili, že sme na správnej ceste.“

Tabuľky Niké ligy Skupina o titul:

Názov družstva Družstvo Z V R P Skóre B Forma 1 ŠK Slovan Bratislava futbal ŠK Slovan Bratislava futbal 22 15 4 3 48 : 25 49 P R R V V 2 MŠK Žilina MŠK Žilina 22 13 6 3 42 : 20 45 V P R P R 3 FC Spartak Trnava FC Spartak Trnava 22 12 8 2 34 : 17 44 V R R V V 4 FK DAC 1904 Dunajská Streda FK DAC 1904 Dunajská Streda 22 8 8 6 32 : 22 32 V R R V P 5 FK Železiarne Podbrezová FK Železiarne Podbrezová 22 7 9 6 31 : 29 30 R R V R V 6 FC KOŠICE FC KOŠICE 22 7 8 7 31 : 25 29 V P V V P Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa: