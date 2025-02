Košice začali jar fantasticky. Doma zdolali Bystričanov, hrali v presilovke

Roman Skuhravý, tréner FC Košice: "Súhlasím s tvrdením, že do neuznaného gólu bol súper lepší. Nám nešli nohy, zaostávali sme v hre bez lopty. Aj keď si súper nevypracoval šancu, neboli naši hráči spokojní so svojou hrou. Som rád, že sme si vyskúšali hru v početnej výhode. Trpezlivo sme si išli za víťazstvom. Teší ma, že sme si vedome vypracovávali šance. Tento zápas pre mňa týmto skončil a pred nami je už ďalší."

Roman Čerepkai, útočník FC Košice: "Nezačali sme dobre, Bystrica nám robila problémy. Inkasovali sme gól, no chvalabohu ho VAR zrušil. Pomohla nám červená karta, po ktorej sa súper zatiahol. Bolo to iba o tom, či si vytvoríme šance alebo nie. Našťastie sa nám to podarilo, aj sme ich premenili a potom to už iba dohrávali."

Martin Poljovka, tréner MFK Dukla Banská Bystrica: "Ťažko sa mi hodnotí tento zápas, pretože pohľad naň deformujú udalosti z úvodu prvého polčasu. Dobre sme doň vstúpili, dali sme krásny gól, no neplatil pre ofsajd. S tým dokážem žiť. Potom prišla naša dobrá pasáž a naďalej to bol z našej strany dobrý výkon. Po červenej karte už prišiel tlak súpera. V našom výkone som videl veľké zlepšenie oproti zápasu s Trnavou. Dnes boli niektoré okolnosti, subjektívne aj objektívne, proti nám."