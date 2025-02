ONLINE: FC Košice - MFK Dukla Banská Bystrica dnes, Niké liga LIVE (20. kolo)

Vitajte pri sledovaní zápasu 20. kola Niké ligy, v ktorom Košice budú hostiť Banskú Bystricu. Domáci odštartovali jarnú časť prekvapivým a veľmi dôležitým triumfom 2:0 v Žiline, vďaka čomu sa o skóre posunuli na šieste miesto pred Michalovce a len tri kolá pred koncom základnej časti sú bližšie k postupu do skupiny o titul. Naopak hostia na úvod jarnej časti utrpeli v domácom prostredí výprask 1:4 od Trnavy, takže vo vyrovnanej spodnej časti tabuľky sa držia na deviatom mieste len o skóre pred Ružomberkom a Komárnom a postup do skupiny o titul je už len v rovine teórie, keďže práve na Košice strácajú už šesť bodov. Domáci tak potrebujú vyhrať, aby urobili veľký krok k postupu do skupiny o titul a naopak hostia by sa víťazstvom mohli vzdialiť poslednej Skalici, zároveň by aspoň trochu viac zamotali boj o postup medzi najlepších šesť tímov po základnej časti.