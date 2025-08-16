Poľsko-izraelské vzťahy nebudú zničené extrémistami. Narážku na holokaust odsúdili obe krajiny

VARŠAVA. Poľské ministerstvo zahraničných vecí a izraelská ambasáda vo Varšave v piatok odsúdili správanie fanúšikov futbalového Maccabi Haifa, ktorí počas zápasu proti poľskému Rakówu Čenstochová držali transparent s nápisom „Vrahovia od roku 1939“.
Raków, ktorý v druhom predkole prešiel cez slovenského zástupcu MŠK Žilina, postúpil v súčte oboch zápasov do play-off európskeho pohára číslo tri, a to napriek tomu, že doma najprv prehral 0:1. V odvete v maďarskom Debrecíne však triumfoval 2:0 a prenikol ďalej.
Poľské médiá sa však viac ako postupu mužstva z Čenstochovej venovali kontroverznému transparentu v hľadisku.
Holokaust je v Poľsku veľmi citlivou témou, keďže krajina bola v roku 1939 napadnutá nacistickým Nemeckom a počas druhej svetovej vojny zahynulo šesť miliónov Poliakov, vrátane troch miliónov Židov.
Ministerstvo zahraničných vecí vo Varšave uviedlo, že „dôrazne odsudzuje správanie niektorých fanúšikov“.
UEFA oznámila, že začne disciplinárne konanie voči obom klubom za „šírenie nevhodného odkazu na športovej udalosti“.
Nový poľský prezident Karol Nawrocki označil transparent za „škandalózny“ a napísal na sociálnej sieti X, že „uráža pamiatku poľských občanov, ktorí boli obeťami druhej svetovej vojny, medzi ktorými boli tri milióny Židov“. Dodal, že „je to hlúposť, ktorú nemožno slovami vysvetliť“.
Izraelská ambasáda reagovala po zápase slovami: „Takéto slová a činy nemajú miesto na štadióne ani nikde inde. Nikdy!“ a dodala, že tieto hanebné incidenty nereprezentujú ducha väčšiny izraelských fanúšikov.
Poľské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že jeden z jeho predstaviteľov sa v piatok stretol s izraelským veľvyslancom a „vyjadril najhlbšie znepokojenie nad urážlivým obsahom transparentu“.
Dodalo, že „poľsko-izraelské vzťahy nemôžu a nebudú zničené extrémistami.“