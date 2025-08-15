Vrahovia od roku 1939. Transparent izraelských fanúšikov vyvolal v Poľsku pobúrenie

VARŠAVA. Izraelskí futbaloví fanúšikovia počas štvrtkového zápasu proti poľskému tímu rozvinuli transparent s nápisom „Vrahovia od roku 1939“, čo v Poľsku vyvolalo pobúrenie, keď prezident uviedol, že tým urazili pamiatku Poliakov, vrátane Židov, zabitých počas druhej svetovej vojny.
Poľsko bolo počas druhej svetovej vojny okupované nacistickým Nemeckom. Židovská populácia krajiny, ktorá na začiatku vojny čítala 3,2 milióna ľudí, bola najväčšia v Európe.
Takmer všetci boli zabití, mnohí v nacistických vyhladzovacích táboroch, a ďalšie 3 milióny nežidovských občanov zahynuli počas okupácie.
Historické spory o druhú svetovú vojnu a holokaust v minulosti napínali vzťahy medzi Poľskom a Izraelom.
Štúdie ukázali spolupodiel niektorých Poliakov na zabíjaní Židov nacistickým Nemeckom, no mnohí Poliaci takéto zistenia odmietajú s tým, že ide o pokus pošpiniť krajinu, ktorá počas vojny nesmierne trpela.
Transparent „Vrahovia od roku 1939“ bol viditeľne vystavený cez celý rad sedadiel fanúšikmi izraelského klubu Maccabi Haifa počas zápasu Európskej konferenčnej ligy proti Rakówu Czestochowa, ktorý sa z bezpečnostných dôvodov hral v Debrecíne v Maďarsku.
„Pohoršujúci transparent, ktorý rozvinuli fanúšikovia Maccabi Haifa, uráža pamiatku poľských občanov – obetí druhej svetovej vojny, vrátane 3 miliónov Židov,“ napísal na sociálnej sieti X poľský prezident Karol Nawrocki, bývalý šéf Inštitútu národnej pamäte. „Hlúposť, ktorú nijaké slová neospravedlnia.“
Poľský minister vnútra Marcin Kierwiński uviedol: „Antipolonizmus a pohoršujúce prekrúcanie poľských dejín izraelskými chuligánmi si vyžaduje rázne odsúdenie.“
Izraelské veľvyslanectvo vo Varšave takisto transparent odsúdilo.
„Pre takéto slová a činy, z akejkoľvek strany, niet miesta – ani na štadióne, ani nikde inde. Nikdy!“ napísalo veľvyslanectvo na X. „Tieto hanebné incidenty neodrážajú ducha väčšiny izraelských fanúšikov.“
Raków Czestochowa zápas vyhral 2:0 a v súčte postúpil s výsledkom 2:1.