Jeden z mojich najťažších dní, tvrdil tréner Vallecana. Proti Slovanu by ho potešil aj bod

„Dúfam, že tento výlet do Bratislavy bude pre našich fanúšikov pamätný," veril Inigo Pérez, tréner Rayo Vallecano.
Na Tehelné prišlo zhruba dvetisíc španielskych priaznivcov. Zo Slovenska si však šťastné futbalové spomienky neodnesú.
„Je to jeden z mojich najťažších dní v úlohe trénera Raya," zhodnotil kouč Pérez po prehre so Slovanom Bratislava (1:2) v 4. kole ligovej fázy Konferenčnej ligy.
„Skúsenosti vás nútia pochopiť, čo sa stalo. Dnes sme to pochopili aj my. Chceme prinavrátiť úsmevy, ktoré zmizli z tvárí fanúšikov za tri minúty," pokračoval kouč.
Pérez: S bodom by sme boli spokojní
Narážal na nevydarený vstup jeho zverencov do druhého polčasu, keď Slovan v 49. a 52. minúte zvrátil zápas na svoju stranu z 0:1 na 2:1 gólmi Gurama Kašiu a Alasana Yirajanga.
Druhému presnému zásahu slovenského majstra predchádzala hrúbka skúseneho 34-ročného obrancu Vallecana Floriana Lejeunea.
VIDEO: Tréner Rayo Vallecano po zápase
„Nikto nie je zvyknutý vidieť Lejeunea takto chybovať. Bude ho to trápiť. To sa ale stáva," povedal kouč Pérez, ktorý bol spokojný aspoň s útočnou aktivitou svojho mužstva:
„Mať 23 striel je vždy dobrá vizitka. Som rád, že sme si vytvorili veľa šancí. Zaslúžili sme si remízu. Dnes by sme boli všetci spokojní s bodom."
Slováci zbúrali múr, píšu Španieli
Zatiaľ čo pre Slovan išlo o prvé body a zároveň prvú výhru v tejto sezóne Konferenčej ligy, pre Vallecano išlo o prvú prehru v súťaži.
„Rayo bolo neporazené, zatiaľ čo Slovan nezískal ani jeden bod. Situácia sa obrátila a Slováci zbúrali obranný múr Raya," napísal španielsky denník Diario AS.
Diario AS: „Nebola to zima, ktorá nechala Rayo premrznuté, ale skôr góly Kašiu a Yirajanga v priebehu troch minút," dodal denník.
„Rayo Vallecano premárnilo v Bratislave zlatú príležitosť obsadiť prvé miesto v Konferenčnej lige," písal ďalší prestížny denník Marca.
Päť najlepších slovanistov
Ten rozdal vo svojom hodnotení po dve hviezdičky (najviac v zápase) Césarovi Blackmanovi, Guramovi, Kašiovi, Alasanovi Yirajangovi a obom Vladimírom Weissovcom, hráčovi aj trénerovi.
„Rayo Vallecano mohlo v zápase dosiahnuť oveľa viac. Vlastné chyby im zabránili dominovať v turnaji, v ktorom aspoň ich nádeje na postup do prvej osmičky stále žijú," dodal k celej ligovej fáze španielsky denník.
„Je to škoda. Som rád za gól, ale odchádzam s nepríjemnou pachuťou v ústach, pretože to veľa neznamenalo," tvrdil po dueli Fran Pérez, strelec jediného gólu Vallecana na Tehelnom poli.
„Tím Iniga Péreza sa po góle Frana Péreza zdal byť na ceste k víťazstvu, ale hostia sa v troch osudných minútach zrútili," zakončila Marca.
Slovan so šancou na postup, Vallecano sa prepadlo
Keď Slovan prišiel po prvom polčase o útočníka Andraža Šporara, zdalo sa, že šance belasých na úspech spľasli, no Vladimír Weiss junior a Nino Marcelli ukázali skvelý gólový servis pre Kašiu s Yirajangom.
„V prvom polčase sme hrali tak, ako sme chceli. V druhom polčase došlo k individuálnym chybám. Zaslúžili sme si aspoň remízu, ale tentoraz sa to nestalo," zhodnotil tréner Inigo Pérez.
Slovan si výhrou udržal šancu na postup do ďalšej fázy Konferenčnej ligy, zatiaľ čo Vallecano už nefiguruje v TOP 8, ktorá zaručuje postup priamo do osemfinále.
„Zostávajú dva zápasy a oba musíme vyhrať, aby sme sa tam vrátili. Dnes je naša prvá prehra. Sme stále v dobrej pozícii," zakončil kouč Vallecana.