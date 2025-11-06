Ukrajinský klub zdemoloval súpera šiestimi gólmi, Šatkov klub opäť neinkasoval a je na čele

BRATISLAVA. Futbalisti tureckého Samsunsporu sú aj po treťom kole Konferenčnej liga 2025/2026 bez straty bodu a zároveň bez inkasovaného gólu.
Vo štvrtkovom domácom zápase triumfovali v základnej zostave so slovenským reprezentantom Ľubomírom Šatkom nad maltským Hamrunom Spartans rozdielom triedy 3:0 a v tabuľke im patrí prvá priečka.
Rovnako deväť bodov, no horšie skóre majú druhé Celje a tretí Mainz.
Sparta Praha remizovala doma s poľským Rakowom Čenstochová 0:0. Slovenský reprezentant Lukáš Haraslín nastúpil v 24. minúte, keď vystriedal zraneného Albiona Rrahmaniho. Z ihriska odišiel v 76. minúte.
Druhý český zástupca Sigma Olomouc triumfoval na pôde arménskeho Noahu 2:1. Na lavičke hostí boli Matúš Hruška, Tomáš Huk a Matúš Malý.
Crystal Palace si na vlastnom štadióne poradil s holandským AZ Alkmaar 3:1 po góloch Maxenceho Lacroixa a dvoch od senegalského útočníka Ismailu Sarra a so šiestimi bodmi poskočil na deviate miesto tabuľky.
Uspel aj úvodný súper bratislavského Slovana Štrasburg, ktorý vyhral na pôde Häckenu 2:1 a so siedmimi bodmi je siedmy.
Konferenčná liga - kompletné výsledky 3. kola ligovej fázy
Šachtar Doneck - Breidablik Kópavogur 2:0 (1:0)
Góly: 28. Bondarenko, 66. Kaua Elias
Sparta Praha - Rakow Čenstochová 0:0
/Haraslín za domácich od 24. do 77. minúty/
Samsunspor - Hamrun Spartans 3:0 (1:0)
Góly: 18. Holse, 58. Kilinc, 77. Marius
/Šatka za domácich celý zápas/
FC Noah - Sigma Olomouc 1:2 (1:2)
Góly: 21. Mulahusejnovič - 10. Slavíček, 24. Sylla
FSV Mainz - AC Fiorentina 2:1 (0:1)
Góly: 68. Hollerbach, 90.+5 Lee - 16. Sohm
NK Celje - Legia Varšava 2:1 (0:1)
Góly: 72. Iosifov, 77. Karničnik - 17. Urbanski
AEK Larnaka - Aberdeen FC 0:0
AEK Atény - Shamrock Rovers 1:1 (0:1)
Góly: 90. Jovič (z 11 m) - 21. Burke (z 11 m)
Crystal Palace FC - AZ Alkmaar 3:1 (2:0)
Góly: 25. Lacroix, 45.+4 a 57. Sarr - 54. Mijnans
Dynamo Kyjev - HŠK Zrinjski Mostar 6:0 (1:0)
Góly: 21. Popov, 56. Guerrero, 59. Kabajev, 67. Bujalskyj, 78. Jarmolenko, 83. Blanuta
BK Häcken - RC Štrasburk 1:2 (0:1)
Góly: 62. Dembe - 21. Enciso, 60. Godo
FC Lausanne - Omonia Nikózia 1:1 (1:1)
Góly: 40. Bair - 34. Neofytou
Lincoln Red Imps - HNK Rijeka 1:1 (0:1)
Góly: 84. Gomez - 41. Fruk
Shelbourne FC - KF Drita 0:1 (0:0)
Gól: 57. Ajzeraj, ČK: 16. Norris (Shelbourne)
Škendija Tetovo - Jagiellonia Bialystok 1:1 (0:0)
Góly: 49. Latifi - 90.+10 Lozano, ČK: 90.+6 Imaz (Bialystok)
SK Rapid Viedeň - Universitatea Craiova 0:1 (0:1)
Gól: 37. Romančuk
Rayo Vallecano - KKS Lech Poznaň 1:2 (0:2)
Góly: 59. Palazon, 83. de Frutos, 90.+4 Garcia - 11. Palma, 39. Kozubal