Olomouc prvýkrát bodoval. Šatkovi sa v Európe zatiaľ darí, vyhral ďalší zápas

Hráč Anthony Musaba zo Samsunsporu sa teší z gólu.
TASR|23. okt 2025 o 23:13
Crystal Palace nečakane prehral.

BRATISLAVA. Futbalisti ACF Fiorentina zvíťazili aj vo svojom druhom zápase Konferenčnej ligy.

Vo štvrtkovom stretnutí 2. kola triumfovali na pôde Rapidu Viedeň 3:0, zaslúžila sa o to trojica Cher Ndour, Edin Džeko a Albert Gudmundsson.

O body prišiel Racing Štrasburg. Súper slovenského Slovana Bratislava z úvodného kola, ktorý na Tehelnom poli zvíťazil 2:1, remizoval pred domácimi divákmi s poľskou Jagielloniou Bialystok 1:1.

Futbalisti tureckého Samsunsporu v zostave so slovenským obrancom Ľubomírom Šatkom zvíťazili aj vo svojom druhom zápase Konferenčnej ligy.

Vo štvrtkovom stretnutí 2. kola ligovej fázy zdolali hráčov Dynama Kyjev 3:0 a na konte majú plný počet šesť bodov.

Prvý bod si zapísal český tím Sigma Olomouc, ktorý doma remizoval s poľským Rakówom Čenstochová 1:1. Stretnutie z lavičky sledovalo trio Matúš Hruška, Tomáš Huk a Matúš Malý.

Duel medzi domácim HNK Rijeka a Spartou Praha, ktorý bol na programe od 18.45 h, odložili za stavu 0:0 pre nepriaznivé počasie.

Po desiatich minútach ho prerušili a síce sa prvý polčas dohrával od 21.00 h, počas prestávky sa rozhodlo o jeho predčasnom ukončení.

Hosťujúcemu tímu pre zranenie chýbal slovenský kapitán Lukáš Haraslín, brankár Jakub Surovčík sedel na lavičke náhradníkov.

Konferenčná liga - kompletné výsledky 2. kola ligovej fázy

Crystal Palace - AEK Larnaka 0:1 (0:0)

Gól: 51. Bajič

Hamrun Spartans - FC Lausanne-Sport 0:1 (0:1)

Gól: 38. Diakite

Lincoln Red Imps - Lech Poznaň 2:1 (1:0)

Góly: 33. Gomez, 88. Rutjens - 77. Ishak (z 11 m)

FSV Mainz - Zrinjski Mostar 1:0 (1:0)

Gól: 24. Weiper, ČK: 38. Savič (Mostar)

Samsunspor - Dynamo Kyjev 3:0 (2:0)

Góly: 2. Musaba, 34. Mouandilmadji, 62. Holse

/Ľ. Šatka (Samsunspor) odohral celý zápas/

Shamrock Rovers - NK Celje 0:2 (0:2)

Góly: 33. Kvesič, 40. Kovačevič

SK Sigma Olomouc - Raków Čenstochová 1:1 (0:0)

Góly: 83. Král - 90. Svarnas

/M. Hruška, T. Huk a M. Malý (Olomouc) sedeli na lavičke náhradníkov/

Universitatea Craiova - FC Noah 1:1 (1:0)

Góly: 38. Etim - 73. Mulahusejnovič

HNK Rijeka - AC Sparta Praha prerušené za stavu 0:0 po polčase

/J. Surovčík (Sparta) sedel na lavičke náhradníkov/

AEK Atény - Aberdeen FC 6:0 (3:0)

Góly: 11. a 18. Koita, 27. Eliasson, 55. Marin, 81. Jovič, 87. Kutesa

Breidablik Kópavogur - KuPS Kuopio 0:0

ČK: 90.+1 Toure (Kuopio)

KF Drita - Omonia Nikózia 1:1 (1:1)

Góly: 13. Manaj - 45.+1 Masouras

BK Häcken - Rayo Vallecano 2:2 (1:1)

Góly: 41. Lindberg, 55. Brusberg - 15. Garcia, 90.+13 Ratiu (z 11 m)

Škendija Tetovo - Shelbourne FC 1:0 (0:0)

Gól: 90.+2 Barrett (vlastný)

Rapid Viedeň - ACF Fiorentina 0:3 (0:1)

Góly: 9. Ndour, 48. Džeko, 88. Gudmundsson

Šachtar Doneck - Legia Varšava 1:2 (0:1)

Góly: 61. Luca Meirelles - 16. a 90.+4 Augustyniak

Racing Štrasburg - Jagiellonia Bialystok 1:1 (0:0)

Góly: 79. Panichelli - 53. Pozo

Konferenčná liga - tabuľka ligovej fázy

Konferenčná liga

