Olomouc prvýkrát bodoval. Šatkovi sa v Európe zatiaľ darí, vyhral ďalší zápas

BRATISLAVA. Futbalisti ACF Fiorentina zvíťazili aj vo svojom druhom zápase Konferenčnej ligy.
Vo štvrtkovom stretnutí 2. kola triumfovali na pôde Rapidu Viedeň 3:0, zaslúžila sa o to trojica Cher Ndour, Edin Džeko a Albert Gudmundsson.
O body prišiel Racing Štrasburg. Súper slovenského Slovana Bratislava z úvodného kola, ktorý na Tehelnom poli zvíťazil 2:1, remizoval pred domácimi divákmi s poľskou Jagielloniou Bialystok 1:1.
Futbalisti tureckého Samsunsporu v zostave so slovenským obrancom Ľubomírom Šatkom zvíťazili aj vo svojom druhom zápase Konferenčnej ligy.
Vo štvrtkovom stretnutí 2. kola ligovej fázy zdolali hráčov Dynama Kyjev 3:0 a na konte majú plný počet šesť bodov.
Prvý bod si zapísal český tím Sigma Olomouc, ktorý doma remizoval s poľským Rakówom Čenstochová 1:1. Stretnutie z lavičky sledovalo trio Matúš Hruška, Tomáš Huk a Matúš Malý.
Duel medzi domácim HNK Rijeka a Spartou Praha, ktorý bol na programe od 18.45 h, odložili za stavu 0:0 pre nepriaznivé počasie.
Po desiatich minútach ho prerušili a síce sa prvý polčas dohrával od 21.00 h, počas prestávky sa rozhodlo o jeho predčasnom ukončení.
Hosťujúcemu tímu pre zranenie chýbal slovenský kapitán Lukáš Haraslín, brankár Jakub Surovčík sedel na lavičke náhradníkov.
Konferenčná liga - kompletné výsledky 2. kola ligovej fázy
Crystal Palace - AEK Larnaka 0:1 (0:0)
Gól: 51. Bajič
Hamrun Spartans - FC Lausanne-Sport 0:1 (0:1)
Gól: 38. Diakite
Lincoln Red Imps - Lech Poznaň 2:1 (1:0)
Góly: 33. Gomez, 88. Rutjens - 77. Ishak (z 11 m)
FSV Mainz - Zrinjski Mostar 1:0 (1:0)
Gól: 24. Weiper, ČK: 38. Savič (Mostar)
Samsunspor - Dynamo Kyjev 3:0 (2:0)
Góly: 2. Musaba, 34. Mouandilmadji, 62. Holse
/Ľ. Šatka (Samsunspor) odohral celý zápas/
Shamrock Rovers - NK Celje 0:2 (0:2)
Góly: 33. Kvesič, 40. Kovačevič
SK Sigma Olomouc - Raków Čenstochová 1:1 (0:0)
Góly: 83. Král - 90. Svarnas
/M. Hruška, T. Huk a M. Malý (Olomouc) sedeli na lavičke náhradníkov/
Universitatea Craiova - FC Noah 1:1 (1:0)
Góly: 38. Etim - 73. Mulahusejnovič
HNK Rijeka - AC Sparta Praha prerušené za stavu 0:0 po polčase
/J. Surovčík (Sparta) sedel na lavičke náhradníkov/
AEK Atény - Aberdeen FC 6:0 (3:0)
Góly: 11. a 18. Koita, 27. Eliasson, 55. Marin, 81. Jovič, 87. Kutesa
Breidablik Kópavogur - KuPS Kuopio 0:0
ČK: 90.+1 Toure (Kuopio)
KF Drita - Omonia Nikózia 1:1 (1:1)
Góly: 13. Manaj - 45.+1 Masouras
BK Häcken - Rayo Vallecano 2:2 (1:1)
Góly: 41. Lindberg, 55. Brusberg - 15. Garcia, 90.+13 Ratiu (z 11 m)
Škendija Tetovo - Shelbourne FC 1:0 (0:0)
Gól: 90.+2 Barrett (vlastný)
Rapid Viedeň - ACF Fiorentina 0:3 (0:1)
Góly: 9. Ndour, 48. Džeko, 88. Gudmundsson
Šachtar Doneck - Legia Varšava 1:2 (0:1)
Góly: 61. Luca Meirelles - 16. a 90.+4 Augustyniak
Racing Štrasburg - Jagiellonia Bialystok 1:1 (0:0)
Góly: 79. Panichelli - 53. Pozo