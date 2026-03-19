Sparta vyfasovala doma poriadny debakel a končí. Štrasburg sa trápil

Hráči AZ Alkmaar oslavujú po góle.
Hráči AZ Alkmaar oslavujú po góle. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR, ČTK|19. mar 2026 o 22:54
Ďalej postúpil aj Šachtar Doneck

/Správu aktualizujeme/

Futbalisti Sparty utrpeli v domácej osemfinálovej odvete Konferenčnej ligy s Alkmaarom debakel 0:4 a v súčte s úvodnou porážkou 1:2 v súťaži skončili.

Hostí na Letnej poslal do vedenia Isak Jensen, v druhom polčase sa v rozpätí 58. až 73. minúty trafili Troy Parrott, Sven Mijnans a Ro-Zangelo Daal. Na záverečnú štvrťhodinu nastúpil za holandský celok aj český záložník Matěj Šín.

Zverenci dánskeho trénera Briana Priskeho prehrali štvrtý z posledných piatich súťažných zápasov.

Ešte zkraja marca hrali v troch súťažiach, v domácom pohári ale vypadli vo štvrťfinále. Po dnešnom vyradení im veľmi reálne hrozí, že druhú sezónu po sebe zostanú bez trofeje. V lige totiž strácajú na vedúceho obhajcu titulu Slavii 10 bodov.

S európskymi súťažami sa rozlúčil aj ďalší Slovák Ľubomír Šatka v službách tureckého Samsunsporu, ktorý síce vyhral na trávniku Raya Vallecano 1:0, ale celkové skóre 3:2 bolo v prospech španielskeho tímu.

Konferenčná liga - odvety osemfinále

Sparta Praha - AZ Alkmaar 0: 4 (0: 1)

Góly: 8. Jensen, 58. Parrott, 62. Mijnans, 73. Daal

/J. Surovčík odchytal celý zápas, L. Haraslín (obaja Sparta) nastúpil v 54. minúte/

/prvý zápas: 1:2, postúpil Alkmaar/

Šachtar Doneck - Lech Poznaň 1:2 (0:2)

Góly: 67. Moutinho (vl.) - 13. a 45.+6 Ishak (druhý z 11 m)

/prvý zápas: 3:1, postúpil Šachtar/

Racing Štrasburg - HNK Rijeka 1:1 (0:1)

Góly: 71. Barco - 21. Fruk

/prvý zápas: 2:1, postúpil Štrasburg/

Rayo Vallecano - Samsunspor 1:0 (0:0)

Gól: 65. Ndiaye

ČK: 90.+3 Yavru (Samsunspor) po 2. ŽK

/Ľ. Šatka (Samsunspor) odohral celý zápas/

/prvý zápas: 3:1, postúpilo Vallecano/

AEK Atény - NK Celje 0:2 (0:2)

Góly: 13. Iosifov, 42. Požeg Vancaš

/prvý zápas 4:0, postúpilo AEK/

AEK Larnaka - Crystal Palace 1:2 pp (0:1)

Góly: 63. Saborit - 13. a 99. Sarr

ČK: 74. Saborit po 2. ŽK, 120.+4 Ioannou

/prvý zápas: 0:0, postúpil Crystal Palace/

FSV Mainz 05 - Sigma Olomouc 2:0 (0:0)

Góly: 46. Posch, 82. Sieb

ČK: 76. Baráth (Sigma)

/prvý zápas 0:0, postúpil Mainz/

Raków Čenstochová - ACF Fiorentina 1:2 (0:0)

Góly: 46. Struski - 69. Ndour, 90.+8 Pongračič

/prvý zápas 1:2, postúpila Fiorentina/

Európska liga

    Aston Villa oslavuje gól.
    Aston Villa oslavuje gól.
