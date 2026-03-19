Sparta vyfasovala doma poriadny debakel a končí. Štrasburg sa trápil

Futbalisti Sparty utrpeli v domácej osemfinálovej odvete Konferenčnej ligy s Alkmaarom debakel 0:4 a v súčte s úvodnou porážkou 1:2 v súťaži skončili.
Hostí na Letnej poslal do vedenia Isak Jensen, v druhom polčase sa v rozpätí 58. až 73. minúty trafili Troy Parrott, Sven Mijnans a Ro-Zangelo Daal. Na záverečnú štvrťhodinu nastúpil za holandský celok aj český záložník Matěj Šín.
Zverenci dánskeho trénera Briana Priskeho prehrali štvrtý z posledných piatich súťažných zápasov.
Ešte zkraja marca hrali v troch súťažiach, v domácom pohári ale vypadli vo štvrťfinále. Po dnešnom vyradení im veľmi reálne hrozí, že druhú sezónu po sebe zostanú bez trofeje. V lige totiž strácajú na vedúceho obhajcu titulu Slavii 10 bodov.
S európskymi súťažami sa rozlúčil aj ďalší Slovák Ľubomír Šatka v službách tureckého Samsunsporu, ktorý síce vyhral na trávniku Raya Vallecano 1:0, ale celkové skóre 3:2 bolo v prospech španielskeho tímu.
Konferenčná liga - odvety osemfinále
Sparta Praha - AZ Alkmaar 0: 4 (0: 1)
Góly: 8. Jensen, 58. Parrott, 62. Mijnans, 73. Daal
/J. Surovčík odchytal celý zápas, L. Haraslín (obaja Sparta) nastúpil v 54. minúte/
/prvý zápas: 1:2, postúpil Alkmaar/
Šachtar Doneck - Lech Poznaň 1:2 (0:2)
Góly: 67. Moutinho (vl.) - 13. a 45.+6 Ishak (druhý z 11 m)
/prvý zápas: 3:1, postúpil Šachtar/
Racing Štrasburg - HNK Rijeka 1:1 (0:1)
Góly: 71. Barco - 21. Fruk
/prvý zápas: 2:1, postúpil Štrasburg/
Rayo Vallecano - Samsunspor 1:0 (0:0)
Gól: 65. Ndiaye
ČK: 90.+3 Yavru (Samsunspor) po 2. ŽK
/Ľ. Šatka (Samsunspor) odohral celý zápas/
/prvý zápas: 3:1, postúpilo Vallecano/
AEK Atény - NK Celje 0:2 (0:2)
Góly: 13. Iosifov, 42. Požeg Vancaš
/prvý zápas 4:0, postúpilo AEK/
AEK Larnaka - Crystal Palace 1:2 pp (0:1)
Góly: 63. Saborit - 13. a 99. Sarr
ČK: 74. Saborit po 2. ŽK, 120.+4 Ioannou
/prvý zápas: 0:0, postúpil Crystal Palace/
FSV Mainz 05 - Sigma Olomouc 2:0 (0:0)
Góly: 46. Posch, 82. Sieb
ČK: 76. Baráth (Sigma)
/prvý zápas 0:0, postúpil Mainz/
Raków Čenstochová - ACF Fiorentina 1:2 (0:0)
Góly: 46. Struski - 69. Ndour, 90.+8 Pongračič
/prvý zápas 1:2, postúpila Fiorentina/