Najcennejšie víťazstvo, zhodnotil tréner Komárna triumf nad Žilinou. Ščasný nehovorí o kríze

Víťazstvo 1:0 nad MŠK Žilina znamená, že si nováčik výrazne polepšil v boji o záchranu, do ktorého je aktuálne priamo namočených až pätica klubov.

ZLATÉ MORAVCE. Utorková dohrávka 20. kola futbalovej Niké ligy priniesla Komárnu jeden z najcennejších výsledkov od postupu do najvyššej súťaže.

"Je to druhý tím ligy. Vedeli sme, že sú veľmi silní. Pre Komárno je to najcennejšie víťazstvo.

Jeho tím je ôsmy so štvorbodovým náskokom pred Banskou Bystricou, ktorá uzatvára pelotón.

Žilina už má síce istotu účasti v súbojoch o titul, ale záver jesene a začiatok jari ju nezastihol v najlepšom výsledkovom rozpoložení.

V štvrtom stretnutí v rade sa jej nepodarilo vyhrať, v krátkom slede nevyužila možnosť bodovo sa priblížiť prvému Slovanu Bratislava. Na "belasých" stráca pred posledným kolom základnej časti sedem bodov.

"Keď sa vrátim k zápasu s Dunajskou Stredou a k tomuto stretnutiu, tak je to o našej robote a trpezlivosti.

Ja osobne určite nebudem dávať hlavu dole, to poviem aj hráčom, pretože ochota tam bola. Chceme to zdokonaľovať, aby prišlo to, čo bolo s takou ľahkosťou na jeseň.

Nehovoril by som určite o kríze. Verím, že sa to v najbližšom zápase otočí," uviedol kouč MŠK Michal Ščasný.