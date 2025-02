ONLINE: KFC Komárno - MŠK Žilina dnes, Niké liga LIVE (20. kolo, dohrávka)

Jarná časť Niké ligy pokračuje dohrávkou druhého jarného kola. Futbalisti MŠK Žilina v okrúhlom 20. kole cestujú do Zlatých Moraviec, kde ich nečaká ViOn, ale práve tím, ktorý ich v najvyššej súťaži nahradil – KFC Komárno. Súboj na Požitaví rozhoduje pred kamerami Voyo a s prítomnosťou VAR-u povedie ako hlavný arbiter Matej Choreň a začína o 18:00.



Práve sobotný súboj mal byť otváracím zápasom nového futbalového stánku v Komárne. Žiaľ, výstavba tamojšej arény má meškanie, a tak Komárno aj na jar musí počítať s prechodným azylom v Zlatých Moravciach. Aj ostatné správy týkajúce sa zmien v samotnom kádri veľa noviniek či zmien nepriniesli. Jediným príchodom počas zimy do kádra nováčika bol skúsený brankár Benjamin Száraz, ktorý prišiel z vedľajšej Dunajskej Stredy. Naopak, z kádra Mikuláša Radványiho sa porúčal iba Sebastián Nagy, ktorý odišiel na hosťovanie do Serede. Brankár Jakub Trefil, ktorý zas bol v KFC na hosťovaní z Olomouca, odišiel späť do Česka. Nováčik je v nabitej spodnej polovici tabuľky momentálne na predposlednom 11. mieste, no tam sa môže razom všetko zmeniť jedným kolom. Vstup do jari mu nevyšiel, keď podľahol v 6-bodovom stretnutí tabuľkovému susedovi z Trenčína 0:1.



Žiline patrí v tabuľke Niké ligy stále druhé miesto so ziskom 41 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Michala Ščasného prehrali na domácom trávniku s Košicami 0:2. Žiline aktuálne chýbajú zranení Adrián Kaprálik a Tobiáš Pališčák. Z kádra sa navyše v týždni porúčal aj český útočník Denis Alijagić, ktorý putoval na hosťovanie s opciou do Pardubíc.



Zápas sa začína o 18:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.