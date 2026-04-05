Niké liga: Trenčín zdolal Komárno, na tri body mu stačil len bod

Futbalisti KFC Komárno a AS Trenčín dnes hrali zápas 4. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige.
ONLINE PRENOS: KFC Komárno - AS Trenčín dnes (Niké liga LIVE, skupina o udržanie sa, 4. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o udržanie sa 2025/2026
05.04.2026 o 15:30
4. kolo
KFC Komárno
0:1
(0:0, 0:1)
90+7 minúta
Ukončený
Trenčín
Góly: 47. Mikulaj. ŽK: 78. Špiriak (KFC) – 35. Mathurin (TRE), 43. Soares (TRE), 90. Križan (TRE), 90+2. Diouf (TRE). Rozhodca: Očenáš – Jekkel, Pacák. Diváci: 356.
KFC Komárno – AS Trenčín 0:1 (0:0)
Góly: 47. Mikulaj. ŽK: 78. Špiriak (KFC) – 35. Mathurin (TRE), 43. Soares (TRE), 90. Križan (TRE), 90+2. Diouf (TRE).
Je dobojované! Trenčín zvládol dnešný tesný zápas a víťazí proti Komárnu výsledkom 1:0, keď rozhodol o víťazstve hostí Lukáš Mikulaj.
Odo mňa to je už všetko, majte ešte krásny deň.
90+7
Koniec zápasu.
90+6
Zatiaľ čo nám začala posledná nadstavená minúta dnešného zápasu, odkopávať sa bude iba od brány hostí.
90+5
Domáci futbalisti sa ponáhľajú s rozohrávkou rohového kopu.
90+4
Striedanie v tíme AS Trenčín:
z ihriska odchádza Eynel Soares, prichádza Dylann Kam.
90+3
Pri lopte sú domáci futbalisti, ktorí sa tlačia do útoku aj cez nakopnutý pokus do pokutového územia.
90+2
Žltá karta pre tím AS Trenčín (Pape Diouf).
90+1
Alen Mustafić zahral priamy kop z ľavej strany, pričom spálil šancu po nepresnej koncovke.
90
Žltá karta pre tím AS Trenčín (Richard Križan).
89
Striedanie v tíme AS Trenčín:
z ihriska odchádza Cody David, prichádza Richie Musaba.
88
Neistý zákrok Sebastiana Junga, ktorý nemal loptu v moci a stihol ju odkopnúť útočiaci protihráč.
86
Pepijn Doesburg sa dostal do zakončenia z ľavej strany, jeho koncovka ale bola nepresná, keď mu strela nesadla.
86
Centrovaný pokus si našiel v pokutovom území Andrija Katić, ktorý okamžite štartuje akciu svojho tímu.
84
Snaha domáceho tímu sa končí nepresným pasom na vzdialenejšiu tyč, odkop od brány hostí.
83
Futbalisti domáceho tímu sa nasťahovali v kompletnom zložení na útočnú polovicu.
82
Lopta doputovala k brankárovi Sebastianovi Jungovi, ktorý štartuje útočnú akciu svojho tímu.
81
Sledovať budeme rohový kop trenčianskeho tímu, ktorý sa nemusí nikam ponáhľať.
80
Komárno sa snažilo kombinovať pred pokutovým územím, lopta už ale smeruje na ich obrannú polovicu.
78
Žltá karta pre tím KFC Komárno (Dominik Špiriak).
76
Striedanie v tíme KFC Komárno:
z ihriska odchádza Elvis Mashike Sukisa, prichádza Martin Boďa,
z ihriska odchádza Filip Kiss, prichádza Dan Ožvolda.
Striedanie v tíme AS Trenčín:
z ihriska odchádza Lukáš Mikulaj, prichádza Pepijn Doesburg.
z ihriska odchádza Elvis Mashike Sukisa, prichádza Martin Boďa,
75
Nepresný pokus Alena Mustafića končí vedľa brány.
74
Domáci si vypracovali strelecké zakončenie, ktoré končí v moci brankára z Trenčína.
73
Z ničoho nič sa Cody David odhodlal k zakončeniu a tentokrát trafil ľavú tyč! Už jeho tretia nastrelená konštrukcia brány.
71
Technické zakončenie vyráža brankár Andrija Katić, uvidíme tak rohový kop Komárna. Skúšal to Šimon Šmehyl.
69
Hlavný rozhodca pomáha hosťujúcemu hráčovi sa postaviť z ihriska po tvrdom dopade.
68
Strelecky to vyskúšal Lukáš Mikulaj, jeho pokus z pravej strany ale smeruje výrazne vedľa ľavej tyče.
67
Lopta je v moci trenčianskeho brankára, ktorý odštartuje akciu svojho tímu.
66
Píska sa nedovolený zákrok na Šmehyla, hrať bude môcť domáci tím.
64
Zblokovaný pokus Komárna končí vedľa brány, uvidíme rohový kop domáceho tímu.
62
Striedanie v tíme KFC Komárno:
z ihriska odchádza Christian Bayemi, prichádza Zyen Jones.
61
Hlavný rozhodca si všimol kontakt s rukou u Mikulaja, píska sa tak v neprospech Trenčína. Hrať môže domáce mužstvo.
60
Na seba to zobral Šimon Šmehyl, ktorý ale tesne míňa súperovu bránu. Snažil sa to pritom zakončiť do pravého horného rohu.
58
Píska sa faul na Mustafića, pričom uvidíme zaujímavý priamy kop domáceho tímu, ktorý ho bude zahrávať pred hranicou pokutového územia.
58
Žák poslal centrovaný pás z pravej strany, pričom sa snažil prekvapiť trenčianskeho brankára. Lopta ale letela iba nad bránu.
57
Neúspešná snaha domácich sa končí loptou za čiarou, odkopávať sa bude od hosťujúcej brány.
56
Pri lopte už sú futbalisti z Trenčína, ktorí do rozohrávky zapájajú aj brankára Katića.
55
Komárno poslalo centrovaný pokus do pokutového územia, pričom z bezprostrednej blízkosti musel zasahovať brankár Andrija Katić.
53
Píska sa postavenie mimo hry trenčianskeho tímu, hrať bude môcť domáce mužstvo.
52
Cody David to chcel zobrať na seba a zakončiť ľavačkou, jeho pokus bol však zblokovaný.
52
Trenčiansky brankár je ale napokon v poriadku a môžeme pokračovať v hre.
52
Tak toto by bola skutočne kuriózna situácia, ak by skončil v zápase takmer okamžite aj druhý brankár, hoci na opačnej strane. Andrija Katić však zostáva ležať na trávniku.
51
Sledovali sme ďalší kontakt s brankárom, tentokrát na opačnej strane. Trenčín ale prežil celú situáciu.
50
Striedanie v tíme KFC Komárno:
z ihriska odchádza Benjamín Száraz, prichádza Sebastian Jung.
49
Na trávnik prichádzajú aj nosidlá, do hry tak bude musieť vstúpiť náhradný brankár.
48
Benjamín Száraz naďalej zostáva na trávniku, uvidíme teda, či bude schopný pokračovať v domácej bráne.
47
Trenčín dal gól!
David sa tlačil do koncovky z bezprostrednej blízkosti, pričom sa spolu s brániacim obrancom aj brankárom zrazil, čo využil LUKÁŠ MIKULAJ, ktorý z ľavej strany pokutového územia zakončil do prázdnej bránky. Trenčín otvára skóre a vedie 1:0!
46
Hneď od prvých sekúnd chceli Trenčania zaskočiť svojho súpera, získali aspoň vhadzovanie na pravej strane.
46
Striedanie v tíme KFC Komárno:
z ihriska odchádza Boris Druga, prichádza Nándor Tamás.
Striedanie v tíme AS Trenčín:
z ihriska odchádza Roshau Mathurin, prichádza Denis Adamkovič.
46
Začal sa druhý polčas.
Druhý polčas sa začne približne o 16:35.
Skončil sa nám úvodný polčas, ktorý nepriniesol presný zásah. Hoci väčšia aktivita patrila domácim futbalistom, o nastrelenie dvoch tyčiek sa postaral Cody David z hosťujúceho tábora.
45+4
Prvý polčas sa skončil.
45+3
Elvis Mashike Sukisa to chcel zobrať na seba po individuálnej akcii, jeho strelecký pokus bol ale na poslednú chvíľu zblokovaný.
45+2
Cody David si nabehol do šestnástky cez ľavú stranu, pričom jeho zakončenie končí znova na pravej tyčke!
45+1
Trenčín musel čeliť lopte vo vnútri pokutového územia, posiela ju tak aspoň na rohový kop súpera.
44
Dominik Žák si chystá loptu, keď bude Komárno zahrávať rohový kop z ľavej strany.
43
Žltá karta pre tím AS Trenčín (Eynel Soares).
42
Dlhý odkop hostí končí za postrannou čiarou, vhadzovať tak budú domáci futbalisti.
40
Lopta doputovala až k brankárovi Benjamínovi Szárazovi, ktorý okamžite rozohráva.
39
Center z pravej strany pôsobil nebezpečným dojmom, pričom sa Martin Šimko dostal k lopte v ťažkej pozícii a jemným tečom ju tak nasmeroval vedľa brány.
39
Prichádza štandardná situácia domáceho mužstva, ktoré pošle loptu do pokutového územia.
38
Ofenzívna snaha dostala Trenčín až do pokutového územia, domáci brankár ale nemusel zasahovať.
36
Sledujeme kombináciu hosťujúceho tímu, ktorý začína od vlastného brankára.
35
Žltá karta pre tím AS Trenčín (Roshau Mathurin).
33
Začíname od trenčianskej brány, pričom si hostia musia dávať pozor na napádanie súpera.
32
Tentokrát sa bude začínať od brány Száraza, ktorý si vybral krátku rozohrávku na svojho spoluhráča.
31
Pri lopte budú hostia, keď sa bude odkopávať od brány Andriju Katića.
28
Trenčín zahodil obrovské príležitosti, keď po centrovanej lopte zakončoval hlavičkou David, ktorý poslal pokus iba do brvna. Z následnej dorážky ale neuspel ani Pavek, keď poslal hlavičku na hornú sieť.
27
Píska sa v prospech trenčianskeho tímu, ktorý sa dostane k lopte.
25
David si nevypýtal nedovolený zákrok, z domácej strany to bol čistý defenzívny zákrok.
24
Sledovať budeme ďalší rohový kop, ktorý bude zahrávať Komárno.
23
Pri lopte sú už futbalisti z Trenčína, ktorí zakladajú útočnú akciu.
21
Komárno zahrávalo štandardnú situáciu z ľavej strany ihriska, lopta ale končí v moci trenčianskeho brankára.
20
Domáci pas do šestnástky nenašiel žiadneho hráča Komárna, napriek tomu môžu domáci pokračovať v držaní lopty.
19
Tentokrát už ale bude musieť prísť k ošetreniu, keď sa na trávniku ocitol Pape Diouf.
17
David sa snažil dostať cez dvojicu brániacich protihráčov, napokon bol ale odstavený od lopty.
16
Nepresný center z kopačiek domáceho tímu míňa bránu a rozohrávať sa tak bude od Andriju Katića.
14
Odkopnutú loptu kryje domáci brankár Benjamín Száraz, roézhodca ale prerušuje hru po tom, čo na trávniku zostáva ležať Tadeáš Hájovský.
12
Prvým streleckým pokusom sa prezentovali domáci futbalisti, keď to vyskúšal z hranice šestnástky Alen Mustafić. Jeho pokus ale nenarobil brankárovi žiadny problém.
11
Sledovali sme útočnú snahu hostí cez ľavú stranu ihriska, loptu si ale postrážili domáci hráči.
9
Pri lopte sú už trenčianski futbalisti, ktorí začínajú s rozohrávkou od vlastnej brány.
8
Hostia odvrátili loptu z pokutového územia, keď sa Komárno snažilo vykombinovať súperovu defenzívy. Odkopol Pavek.
7
Trenčania to skúsili cez rýchly protiútok, keď z ľavej strany poslali center do šestnástky. Domáci brankár ale napokon nemusel zasahovať.
6
Komárno naďalej pokračuje v ofenzívnej snahe, keď operuje na pravom krídle na útočnej polovici.
5
Sledovať budeme prvý rohový kop v zápase, zahrávať ho bude Komárno z pravej strany.
4
Domáci futbalisti to skúsili cez nakopnutú loptu do pokutového územia, nepostrážili si však postavenie mimo hry.
2
Zahrá si aj brankár Andrija Katić, ktorý má už loptu vo svojom náručí.
1
Loptu si už vymenili obe mužstvá pričom sa dopredu prediera Komárno cez pravú stranu ihriska.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
KFC Komárno: Száraz – Krčík, Špiriak, M. Šimko (C), Šmehyl – Kiss, Žák – Bayemi, Mustafić, Druga – Mashike Sukisa.
Náhradníci: Jung – Ožvolda, Boďa, Gamboš, Tamás, Szűcs, Rudzan, Jones, Ganbold.
AS Trenčín: Katić – Pavek, Križan (C), Diouf, Brandis – Hájovský, Poom, Mikulaj – Soares, David, Mathurin.
Náhradníci: Sláviček – Kam, Skovajsa, Doesburg, Musaba, Bazdarić, Goss, Adamkovič, Nadareishvili.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu zo 4. kola Niké ligy v rámci skupiny o udržanie, kde sa proti sebe postaví KFC Komárno a AS Trenčín
Komárno sa po vydarenej príprave nevrátilo v najlepšej forme, keď si na svoje prvé víťazstvo v rámci jarnej časti počkali až do začiatku marca. Po víťazstve proti Ružomberku však prišla bezgólová remíza s Prešovom a porážka 1:2 so Skalicou. Naopak Trenčania sa po vypadnutí zo Slovnaft Cupu môžu zamerať už iba na ligu, kde uspeli v posledných dvoch zápasoch – proti Skalici a Ružomberku.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
26
17
4
5
55:32
55
V
V
P
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
26
13
7
6
50:31
46
P
V
V
P
R
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
25
13
7
5
42:27
46
P
P
V
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
25
13
4
8
40:30
43
V
P
V
P
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
26
11
5
10
37:40
38
V
V
V
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
26
11
3
12
48:38
36
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
26
10
4
12
42:44
34
V
V
R
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
26
10
3
13
24:41
33
V
V
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
26
6
9
11
26:41
27
R
P
R
P
R
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
26
6
8
12
28:37
26
P
P
R
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
26
4
11
11
23:38
23
R
P
R
P
P
6
MFK SkalicaMFK Skalica
26
5
7
14
24:40
22
P
V
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body