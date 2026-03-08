ONLINE: KFC Komárno - MFK Ružomberok dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 1. kolo)

Futbalisti KFC Komárno a MFK Ružomberok dnes hrajú zápas 1. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: KFC Komárno - MFK Ružomberok dnes (Niké liga LIVE, skupina o udržanie sa, 1. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o udržanie sa 2025/2026
08.03.2026 o 15:30
1. kolo
KFC Komárno
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Ružomberok
Prenos
Vítam všetkých futbalových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 1. kola Niké ligy skupiny o udržanie sa medzi KFC Komárno a MFK Ružomberok.
Komárno ešte na jar nevyhralo, keď v lige trikrát remizovali a raz prehrali, no v pohárk nestačili na druholigový Liptovský Mikuláš a vypadli z neho. V tabuľke sú o 1 bod pred barážovou priečkou.
Ružomberok na jar síce prehral s Podbrezovou 0:5, no okrem toho výsledku zdolali Prešov a remizovali so Slovanom a aj s tohtokolovým súperom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
23
15
4
4
50:31
49
V
V
R
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
22
12
7
3
39:20
43
R
V
R
P
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
23
12
4
7
36:28
40
V
P
P
R
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
23
11
7
5
45:28
40
P
R
R
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
22
11
3
8
46:29
36
V
V
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
23
8
5
10
33:39
29
P
P
V
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
23
8
3
12
37:42
27
V
V
R
V
V
2
MFK RužomberokMFK Ružomberok
22
6
7
9
24:34
25
R
R
P
V
R
3
AS TrenčínAS Trenčín
23
7
3
13
18:39
24
P
V
P
V
P
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
22
5
7
10
24:34
22
R
R
R
P
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
23
4
9
10
22:36
21
P
P
R
P
P
6
MFK SkalicaMFK Skalica
23
4
7
12
21:35
19
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body