ONLINE: KFC Komárno - MFK Ružomberok dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 10. kolo)

V Zlatých Moravciach budeme sledovať duel posledného kola nadstavbovej časti Niké ligy medzi Komárnom a Ružomberkom. Tieto tímy sú síce v rozdielnej situácií, no oba potrebujú bodovať naplno.



Hostia z Ružomberka v minulom kole vyhrali na svojom štadióne nad Trenčínom 1:0, vďaka čomu ho kolo pred skončením nadstavby preskočili v tabuľke. So ziskom tridsaťtri bodov sa posunuli na desiatu priečku, pričom majú aktuálne o bod viac ako ich predchádzajúci súper spod hradu Matúša Čáka. V prospech Liptákov hovoria aj vzájomné stretnutia, čo znamená, že Ruža si udrží svoju pozíciu aj v prípade ak prehrá a Trenčín remizuje. Problém pre mužstvo spod Čebraťa však nastane ak Trenčania doma zdolajú Skalicu, pretože v takom prípade potrebuje na vyhnutie sa baráži o zotrvanie v Niké lige taktiež vyhrať. Z tohto pohľadu by bol zo strany Ružomberčanov veľký hazard pristúpiť k duelu s Komárnom inak, ako spraviť všetko pre zisk troch bodov.



Domáce Komárno odohralo uplynulý víkend divoký duel v Michalovciach, kde vyhralo 5:4. Toto víťazstvo ho so ziskom tridsaťdeväť bodov posunulo na priebežnú siedmu pozíciu. Udržať najvyššie možné postavenie v spodnej šestke sa dvojnásobne oplatí za predpokladu, že Spartak Trnava ako víťaz Slovnaft Cupu ukončí sezónu v prvej trojke skupiny o titul. V tomto prípade si nováčik súťaže môže zahrať play off o účasť v Konferenčnej lige UEFA, čo by pred sezónou predpokladal zrejme málokto. Na päty mu však naďalej dýcha Skalica, ktorá má o bod menej a napriek zaváhaniu z minulého kola budú určite chcieť prehovoriť do boja o miestenku v play off aj Michalovce strácajúce dva body. Takže aj Komárno má situáciu vo svojich rukách, no pokiaľ sa nechce spoliehať na šťastnú súhru okolností, musí vyhrať.



Ak sa pozrieme na doterajšie vzájomné stretnutia týchto dvoch súperov, v lige má navrch Komárno. Hoci prvé meranie síl hrané v Zlatých Moravciach zvládli lepšie Ružomberčania, keď po obrate skóre vyhrali 2:1 a následne zdolali tím z juhu Slovenska aj v domácom osemfinále Slovnaft Cupu 2:0, potom prišli dve ligové výhry Komárna pod Čebraťom 1:3 a 0:1.