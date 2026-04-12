Košice potvrdili skvelú formu. Ďalšie víťazstvo dosiahli po fantastickom úvode zápasu

Niké liga - 5. kolo skupiny o udržanie sa
FC Komárno - FC Košice 1:2 (1:2)
Góly: 5. Miljanič, 8. Perišič - 45+2. Žák.
Rozhodovali: Marhefka – Jánošík, Kuba, ŽK: Julardžija, Magda, Čerepkai (všetci Košice)
Komárno: Dlubáč - Krčík (80. Szucs), Šimko, Rudzan, Šmehyl - Mustafič, Žák (80. Boďa) - Bayemi (67. Tamás), Kiss, Ganbold (46. Ožvolda) - Jones (31. Mashike)
Košice: Kira - Magda, Dimun (68. Gallovič), Kružliak (46. Kóša) - Kakai, Lichý (57. Kovács), Metu, Lukačevič - Julardžija (83. Sovič) - Perišič, Miljanič (69. Čerepkai)
Futbalisti Košíc zdolali v stretnutí 5. kola nadstavbovej skupiny o udržanie sa v Niké lige Komárno 2:1.
V súťaži nespoznali premožiteľa v dvanástich dueloch za sebou a na jar prišli o body len po dvoch remízach s Ružomberkom a Žilinou.
Na 7. mieste majú pred Trenčínom náskok bod. Komárnu patrí 10. priečka s náskokom tri body na barážovú a aj zostupovú priečku.
Košičania zvíťazili vďaka vydarenému úvodu stretnutia. Skóre otvoril v 5. minúte Chorvát Karlo Miljanič strelou ponad vybiehajúceho Filipa Dlubáča. Už o tri minúty neskôr zvýšil štvrtým jarným gólom na 2:0 Vladimir Perišič.
V závere prvého polčasu síce znížil Dominik Žák, no po zmene strán sa už skóre nemenilo a Komárno tak nezvíťazilo v štvrtom stretnutí za sebou.
Hlasy po zápase
Mikuláš Radványi, tréner Komárna: „Myslím si, že už tretí zápas po sebe to bol rovnaký scenár. Dnes síce nebol začiatok zápasu z našej strany ideálny. Súper nám dal z dvoch šancí góly. Nevedeli sme sa dostať do hry. Do polčasu sme dali kontaktný gól a cez prestávku som na hráčoch videl, že sú odhodlaní. Mali sme dobrý vstup do druhého polčasu, za desať minút sme si vypracovali dve-tri šance. Potom sme to otvorili a už aj hostia tam mali po brejkových situáciách svoje šance. Ťažko niečo vyčítať mojim hráčom, jednoducho, tá efektivita je taká, aká je.“
Peter Černák, tréner Košíc: „V prvom rade sme veľmi radi, že sme dosiahli tie tri body, ktoré nám znovu dávajú nejakú príležitosť na to, aby sme rozmýšľali o stredajšom zápase ako o vrchole sezóny. Verím tomu, že to ešte môže pokračovať ďalej. Bol to ťažký zápas, vieme, akým štýlom hrá súper. Hrá nátlakovo a sme radi, že sme to ustali.“
