Košice potvrdili skvelú formu. Ďalšie víťazstvo dosiahli po fantastickom úvode zápasu

Hráči Košíc oslavujú gól. (Autor: FC Košice - oficiálna stránka)
Sportnet, TASR|12. apr 2026 o 17:31
Oba góly strelili už v úvodných 8 minútach.

Niké liga - 5. kolo skupiny o udržanie sa

FC Komárno - FC Košice 1:2 (1:2)

Góly: 5. Miljanič, 8. Perišič - 45+2. Žák.

Rozhodovali: Marhefka – Jánošík, Kuba, ŽK: Julardžija, Magda, Čerepkai (všetci Košice)

Komárno: Dlubáč - Krčík (80. Szucs), Šimko, Rudzan, Šmehyl - Mustafič, Žák (80. Boďa) - Bayemi (67. Tamás), Kiss, Ganbold (46. Ožvolda) - Jones (31. Mashike)

Košice: Kira - Magda, Dimun (68. Gallovič), Kružliak (46. Kóša) - Kakai, Lichý (57. Kovács), Metu, Lukačevič - Julardžija (83. Sovič) - Perišič, Miljanič (69. Čerepkai)

Futbalisti Košíc zdolali v stretnutí 5. kola nadstavbovej skupiny o udržanie sa v Niké lige Komárno 2:1.

V súťaži nespoznali premožiteľa v dvanástich dueloch za sebou a na jar prišli o body len po dvoch remízach s Ružomberkom a Žilinou.

Na 7. mieste majú pred Trenčínom náskok bod. Komárnu patrí 10. priečka s náskokom tri body na barážovú a aj zostupovú priečku.

Košičania zvíťazili vďaka vydarenému úvodu stretnutia. Skóre otvoril v 5. minúte Chorvát Karlo Miljanič strelou ponad vybiehajúceho Filipa Dlubáča. Už o tri minúty neskôr zvýšil štvrtým jarným gólom na 2:0 Vladimir Perišič.

V závere prvého polčasu síce znížil Dominik Žák, no po zmene strán sa už skóre nemenilo a Komárno tak nezvíťazilo v štvrtom stretnutí za sebou.

Hlasy po zápase

Mikuláš Radványi, tréner Komárna: „Myslím si, že už tretí zápas po sebe to bol rovnaký scenár. Dnes síce nebol začiatok zápasu z našej strany ideálny. Súper nám dal z dvoch šancí góly. Nevedeli sme sa dostať do hry. Do polčasu sme dali kontaktný gól a cez prestávku som na hráčoch videl, že sú odhodlaní. Mali sme dobrý vstup do druhého polčasu, za desať minút sme si vypracovali dve-tri šance. Potom sme to otvorili a už aj hostia tam mali po brejkových situáciách svoje šance. Ťažko niečo vyčítať mojim hráčom, jednoducho, tá efektivita je taká, aká je.“

Peter Černák, tréner Košíc: „V prvom rade sme veľmi radi, že sme dosiahli tie tri body, ktoré nám znovu dávajú nejakú príležitosť na to, aby sme rozmýšľali o stredajšom zápase ako o vrchole sezóny. Verím tomu, že to ešte môže pokračovať ďalej. Bol to ťažký zápas, vieme, akým štýlom hrá súper. Hrá nátlakovo a sme radi, že sme to ustali.“

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
27
17
5
5
57:34
56
R
V
V
P
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
27
14
7
6
55:32
49
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
25
13
7
5
42:27
46
P
P
V
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
26
13
5
8
42:32
44
R
V
P
V
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
26
11
5
10
37:40
38
V
V
V
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
27
11
3
13
49:43
36
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
27
11
4
12
44:45
37
V
V
V
R
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
27
11
3
13
25:41
36
V
V
V
V
P
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
27
6
10
11
26:41
28
R
R
P
R
P
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
27
6
8
13
29:39
26
P
P
P
R
V
5
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
27
5
8
14
24:40
23
R
P
V
P
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
27
4
11
12
23:39
23
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

