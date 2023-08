Náhrada za Messiho? Kolo Muani si chce vytrucovať prestup do Paríža

PARÍŽ. Francúzsky futbalista Randal Kolo Muani odkázal vedeniu Eintrachtu Frankfurt, že chce prijať ponuku Paríža Saint-Germain a prestúpiť k majstrovi Ligue 1.

Nemecký klub neskôr informoval, že hráč sa v stredu neobjavil na tímovom tréningu, čo urobil bez povolenia a tak nenastúpi na štvrtkový odvetný zápas play-off Európskej konferenčnej ligy proti Levski Sofia.

"Nie je to žiadne tajomstvo, PSG za mňa ponúklo rekordnú čiastku. Prestup do Paríža je pre mňa unikátna šanca. Chcem tam odísť a povedal som to vedeniu nášho klubu. Dúfam, že Frankfurt túto ponuku akceptuje," povedal v utorok pre televíziu Sky Sports.