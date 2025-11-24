Strelec má v Anglicku nového trénera. Stal sa ním neznámy Švéd, nemá ani 40 rokov

Novým trénerom anglického druholigového klubu Middlesbrough FC sa stal Kim Hellberg. Tridsaťsedemročný Švéd prišiel ako náhrada za Roba Edwardsa, ktorý od 12. novembra vedie Wolverhampton Wanderers v Premier League.
K Hellbergovi sa pridal aj jeho dlhoročný asistent David Selini, ktorý doplní realizačný tím po boku Adiho Viveasha.
Dvojica prichádza z tímu Hammarby, vicemajstra švédskej Allsvenskan, ktorý Hellberg doviedol k dvom po sebe idúcim druhým miestam v najvyššej súťaži.
Napriek mladému veku prichádza Hellberg s bohatými skúsenosťami – vo svojej domovskej krajine už dosiahol štyri postupy.
„Kima sledujem už nejaký čas. Je v európskych futbalových kruhoch dobre známy ako tréner nastupujúcej generácie, ktorý púta pozornosť a dosahoval veľmi dobré výsledky v Hammarby. Stretli sme sa s viacerými kandidátmi, ale Kim bol vysoko na mojom zozname tých, s ktorými som sa chcel porozprávať.
Veľmi na nás zapôsobil tým, čo hovoril a ako vystupoval. Cítili sme, že je to rozhodnutie, ktoré nás môže posunúť dopredu, a sme veľmi radi, že sme ho získali,“ povedal pre web „Boro“ športový riaditeľ klubu Kieran Scott.
Mladý kormidelník tak povedie aj slovenského reprezentačného útočníka Davida Strelca, ktorý sa postupne vytratil zo základnej zostavy.
„Som nadšený, že som bol vymenovaný za hlavného trénera a som veľmi hrdý, že tu môžem byť. Mnohé veci robia z 'Boro' pre mňa perfektnú voľbu. Spôsob, akým hrajú a chcú hrať, spolu s atmosférou na tribúnach, mi vyhovuje a zodpovedá tomu, ako chcem pracovať.
Chcem, aby sme hrali rýchly a agresívny futbal a aby sme sa snažili získať loptu čo najrýchlejšie späť, ak ju nemáme. Chcem, aby sme boli rýchli smerom na bránku a vytvárali si množstvo šancí. Veľmi na mňa zapôsobili hráči a to, ako pracovali počas tejto sezóny,“ potešil sa Hellberg podľa BBC.
Klub ďalej informoval, že Hellberg oficiálne prevezme vedenie mužstva až neskôr tento týždeň a v utorok proti Coventry ešte tím povedie Adi Viveash. Middlesbrough sa aktuálne nachádza na druhej priečke druhej najvyššej súťaže Championship.