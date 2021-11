Newcastle sa zameral na nový cieľ. Chce získať obrancu Atlética Madrid

BRATISLAVA. Nový tréner anglického futbalového klubu Newcastle United Eddie Howe myslí najmä na posilnenie defenzívy a jeho prvou voľbou by mal byť Kieran Trippier.

Podľa španielskeho futbalového experta Guillema Balagua sa už aj začali rokovania o jeho uvoľnení z tímu úradujúceho španielskeho majstra Atlética Madrid.

"Newcastle má reálne záujem o Trippiera a už sa aj rozbehli rokovania. Tieto informácie mám zo zázemia Atlética," uviedol Balague na webe express.co.uk.

Tridsaťjedenročný Trippier by sa rád vrátil do anglického klubového futbalu, meno držiteľa striebornej medaily z tohtoročných majstrovstiev Európy sa však skôr spájalo s prípadným odchodom do Manchestru United.