Zápas so Žilinou sa odkladá. Komárňanov skolila viróza

Hráči sa sťažujú na bolesti hlavy, nevoľnosť, teplotu, únavu. "Začalo sa to v pondelok so Šmehylom a Dlubáčom, hoci si myslím, že Šmehylov výkon už aj v nedeľu proti Trenčínu ovplyvnila choroba. Postupne to chytilo aj ďalších, Špiriaka, Pastoreka, Bayemiho, Ožvoldu, Šimka... Ochorelo aj niekoľko členov realizačného tímu. Aj ja už cítim, že na mňa niečo lezie," uviedol Radványi.